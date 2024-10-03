Рейтинг@Mail.ru
Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:34 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/konkurs-1976259442.html
Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов
Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов - РИА Новости, 03.10.2024
Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов
Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" предоставил возможность сотрудникам тюменских... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:34
2024-10-03T20:34
тюменская область
общество
россия
тюмень
александр бугаев
дмитрий медведев
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599508_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85375580300c8d995e2b6fdf81ee8c2b.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" предоставил возможность сотрудникам тюменских колледжей и техникумов изучить передовой опыт коллег из всех регионов России, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итога конкурса. Конкурс "Мастер года" в Тюмени проходил с 28 сентября по 2 октября. В нем участвовали преподаватели и мастера из 89 регионов Российской Федерации. Абсолютным победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. В десятку лучших педагогов системы среднего профессионального образования вошел и представитель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. "Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и нашей страны", – цитирует слова губернатора его пресс-служба. Моор отметил, что Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики он назвал абсолютно правильным. По данным правительства региона, система среднего профессионального образования Тюменской области на хорошем счету в России, десять местных техникумов входят в сто лучших техникумов страны. Первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев, участвовавший в церемонии награждения призеров конкурса, отметил, что "Мастер года" проводится в четвертый раз. Год от года он становится интереснее, динамичнее, больше пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Он поблагодарил руководство Тюменской области за гостеприимство и радушие, отметив, что конкурс был организован на самом высоком профессиональном уровне.
россия
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599508_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_11582cc988df6def903e89093df4dc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тюмень, александр бугаев, дмитрий медведев, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Общество, Россия, Тюмень, Александр Бугаев, Дмитрий Медведев, Тюменская область, Александр Моор

Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" предоставил возможность сотрудникам тюменских колледжей и техникумов изучить передовой опыт коллег из всех регионов России, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итога конкурса.
Конкурс "Мастер года" в Тюмени проходил с 28 сентября по 2 октября. В нем участвовали преподаватели и мастера из 89 регионов Российской Федерации. Абсолютным победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. В десятку лучших педагогов системы среднего профессионального образования вошел и представитель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.
«
"Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и нашей страны", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Моор отметил, что Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики он назвал абсолютно правильным. По данным правительства региона, система среднего профессионального образования Тюменской области на хорошем счету в России, десять местных техникумов входят в сто лучших техникумов страны.
Первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев, участвовавший в церемонии награждения призеров конкурса, отметил, что "Мастер года" проводится в четвертый раз. Год от года он становится интереснее, динамичнее, больше пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Он поблагодарил руководство Тюменской области за гостеприимство и радушие, отметив, что конкурс был организован на самом высоком профессиональном уровне.
 
Тюменская областьОбществоРоссияТюменьАлександр БугаевДмитрий МедведевТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала