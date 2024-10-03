Конкурс "Мастер года" помог тюменцам изучить опыт других регионов
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" предоставил возможность сотрудникам тюменских колледжей и техникумов изучить передовой опыт коллег из всех регионов России, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итога конкурса.
Конкурс "Мастер года" в Тюмени проходил с 28 сентября по 2 октября. В нем участвовали преподаватели и мастера из 89 регионов Российской Федерации. Абсолютным победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. В десятку лучших педагогов системы среднего профессионального образования вошел и представитель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.
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"Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и нашей страны", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Моор отметил, что Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики он назвал абсолютно правильным. По данным правительства региона, система среднего профессионального образования Тюменской области на хорошем счету в России, десять местных техникумов входят в сто лучших техникумов страны.
Первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев, участвовавший в церемонии награждения призеров конкурса, отметил, что "Мастер года" проводится в четвертый раз. Год от года он становится интереснее, динамичнее, больше пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Он поблагодарил руководство Тюменской области за гостеприимство и радушие, отметив, что конкурс был организован на самом высоком профессиональном уровне.