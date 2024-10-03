https://ria.ru/20241003/komi-1976210716.html

Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО

Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2024

Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО

Житель города Усинска, "подчиненные" которого под его руководством установили свои порядки в одном из следственных изоляторов Коми, задержан по делу о создании... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

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россия

усинск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Житель города Усинска, "подчиненные" которого под его руководством установили свои порядки в одном из следственных изоляторов Коми, задержан по делу о создании экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщило республиканское управление МВД РФ. "По подозрению в совершении ряда преступлений... задержан 40-летний житель города Усинска, являющийся приверженцем криминальной субкультуры и занимающий высшее положение в преступной иерархии... В настоящее время на основании собранных оперативниками материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), частям 1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ее деятельности)", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, будучи организатором экстремистского сообщества, фигурант привлек к участию в нем несколько человек, которые занимались противоправной деятельностью на территории следственного изолятора. Так, здесь регулярно собирали с осужденных деньги для пополнения "общака". Как уточняет СУСК РФ по Коми, фигурант неофициально осуществлял "организационно-распорядительные функции" в отношении лиц, содержащихся в СИЗО-3 в Воркуте. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html

https://ria.ru/20240906/prigovor-1971049845.html

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происшествия, россия, усинск, воркута