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Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2024
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16:39 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/komi-1976210716.html
Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО
Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2024
Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО
Житель города Усинска, "подчиненные" которого под его руководством установили свои порядки в одном из следственных изоляторов Коми, задержан по делу о создании... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:39
происшествия
россия
усинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Житель города Усинска, "подчиненные" которого под его руководством установили свои порядки в одном из следственных изоляторов Коми, задержан по делу о создании экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщило республиканское управление МВД РФ. "По подозрению в совершении ряда преступлений... задержан 40-летний житель города Усинска, являющийся приверженцем криминальной субкультуры и занимающий высшее положение в преступной иерархии... В настоящее время на основании собранных оперативниками материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), частям 1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ее деятельности)", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, будучи организатором экстремистского сообщества, фигурант привлек к участию в нем несколько человек, которые занимались противоправной деятельностью на территории следственного изолятора. Так, здесь регулярно собирали с осужденных деньги для пополнения "общака". Как уточняет СУСК РФ по Коми, фигурант неофициально осуществлял "организационно-распорядительные функции" в отношении лиц, содержащихся в СИЗО-3 в Воркуте. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
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происшествия, россия, усинск, воркута
Происшествия, Россия, Усинск, Воркута
Жителя Коми задержали по делу о создании экстремистской организации в СИЗО

В Коми задержали мужчину, занимавшего высшее положение в преступной иерархии

© Pixabay / AlexVanТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Pixabay / AlexVan
Тюрьма. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Житель города Усинска, "подчиненные" которого под его руководством установили свои порядки в одном из следственных изоляторов Коми, задержан по делу о создании экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщило республиканское управление МВД РФ.
"По подозрению в совершении ряда преступлений... задержан 40-летний житель города Усинска, являющийся приверженцем криминальной субкультуры и занимающий высшее положение в преступной иерархии... В настоящее время на основании собранных оперативниками материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), частям 1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ее деятельности)", – говорится в сообщении.
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Как отмечают в полиции, будучи организатором экстремистского сообщества, фигурант привлек к участию в нем несколько человек, которые занимались противоправной деятельностью на территории следственного изолятора. Так, здесь регулярно собирали с осужденных деньги для пополнения "общака".
Как уточняет СУСК РФ по Коми, фигурант неофициально осуществлял "организационно-распорядительные функции" в отношении лиц, содержащихся в СИЗО-3 в Воркуте. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
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