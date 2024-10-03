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Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок
Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок - РИА Новости, 03.10.2024
Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали Казбека Кокова главой региона на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:45
2024-10-03T12:45
2024-10-03T12:45
политика
россия
казбек коков
владимир путин
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали Казбека Кокова главой региона на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В начале сентября Владимир Путин представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Ими стали генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев. По итогам тайного голосования депутатов главой Кабардино-Балкарской Республики избран Казбек Коков.
https://ria.ru/20241002/putin-1976048992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, казбек коков, владимир путин, кабардино-балкарская республика (кбр)
Политика, Россия, Казбек Коков, Владимир Путин, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок
Депутаты в КБР переизбрали Казбека Кокова главой республики на второй срок