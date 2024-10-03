https://ria.ru/20241003/kokov-1976130474.html

Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок

Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок - РИА Новости, 03.10.2024

Казбека Кокова переизбрали главой КБР на второй срок

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали Казбека Кокова главой региона на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:45

2024-10-03T12:45

2024-10-03T12:45

политика

россия

казбек коков

владимир путин

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали Казбека Кокова главой региона на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В начале сентября Владимир Путин представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Ими стали генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев. По итогам тайного голосования депутатов главой Кабардино-Балкарской Республики избран Казбек Коков.

https://ria.ru/20241002/putin-1976048992.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, казбек коков, владимир путин, кабардино-балкарская республика (кбр)