https://ria.ru/20241003/knigi-1976258083.html

Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке

Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке - РИА Новости, 03.10.2024

Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке

Ученики классов казачьей направленности в Кореновском районе Краснодарского края собрали книги отечественных авторов и канцелярию для школы в городе Токмак... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:17

2024-10-03T20:17

2024-10-03T20:17

надежные люди

общество

токмак

запорожская область

кореновский район

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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Ученики классов казачьей направленности в Кореновском районе Краснодарского края собрали книги отечественных авторов и канцелярию для школы в городе Токмак Запорожской области, рассказал РИА Новости атаман Кореновского районного казачьего общества Олег Бычков. "У нас в школах есть казачьи классы. Я как атаман сделал ребятам обращение, что необходимо помочь сверстникам – детям, которые растут на войне, они лишены таких необходимых вещей, которые есть у нас. И детки приносили книжечку, альбом, тетрадки, фломастеры. Кроме детей и казаки участвовали у нас, тоже мы и книги покупали собирали", - сказал атаман. По его словам, речь идет об акции "Тарас Бульба. Книги детям Запорожья", которая действует в районе с ноября 2023 года. Казаки отвозят посылки военным на фронт и по пути доставляют художественную литературу школьникам. "У нас идея в том, чтобы это были книги российских или советских авторов, потому что те книги, которые были до прихода российской власти на эту территорию – читать невозможно и нельзя. Директор говорит, они эти книжки выбрасывают", - подчеркнул Бычков. Атаман сам доставляет книги в Запорожскую область. Эту посылку он привез в четверг в школу №5 города Токмака - полный коробок багажник и полностью забитое заднее сидение автомобиля, уточнил он.

https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html

токмак

запорожская область

кореновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, токмак, запорожская область, кореновский район