https://ria.ru/20241003/knigi-1976258083.html
Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке
Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке - РИА Новости, 03.10.2024
Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке
Ученики классов казачьей направленности в Кореновском районе Краснодарского края собрали книги отечественных авторов и канцелярию для школы в городе Токмак... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:17
2024-10-03T20:17
2024-10-03T20:17
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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Ученики классов казачьей направленности в Кореновском районе Краснодарского края собрали книги отечественных авторов и канцелярию для школы в городе Токмак Запорожской области, рассказал РИА Новости атаман Кореновского районного казачьего общества Олег Бычков. "У нас в школах есть казачьи классы. Я как атаман сделал ребятам обращение, что необходимо помочь сверстникам – детям, которые растут на войне, они лишены таких необходимых вещей, которые есть у нас. И детки приносили книжечку, альбом, тетрадки, фломастеры. Кроме детей и казаки участвовали у нас, тоже мы и книги покупали собирали", - сказал атаман. По его словам, речь идет об акции "Тарас Бульба. Книги детям Запорожья", которая действует в районе с ноября 2023 года. Казаки отвозят посылки военным на фронт и по пути доставляют художественную литературу школьникам. "У нас идея в том, чтобы это были книги российских или советских авторов, потому что те книги, которые были до прихода российской власти на эту территорию – читать невозможно и нельзя. Директор говорит, они эти книжки выбрасывают", - подчеркнул Бычков. Атаман сам доставляет книги в Запорожскую область. Эту посылку он привез в четверг в школу №5 города Токмака - полный коробок багажник и полностью забитое заднее сидение автомобиля, уточнил он.
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
токмак
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, токмак, запорожская область, кореновский район
Надежные люди, Общество, Токмак, Запорожская область, Кореновский район
Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для школы в Токмаке
Кубанские казачата собрали книги отечественных авторов для запорожской школы
КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Ученики классов казачьей направленности в Кореновском районе Краснодарского края собрали книги отечественных авторов и канцелярию для школы в городе Токмак Запорожской области, рассказал РИА Новости атаман Кореновского районного казачьего общества Олег Бычков.
«
"У нас в школах есть казачьи классы. Я как атаман сделал ребятам обращение, что необходимо помочь сверстникам – детям, которые растут на войне, они лишены таких необходимых вещей, которые есть у нас. И детки приносили книжечку, альбом, тетрадки, фломастеры. Кроме детей и казаки участвовали у нас, тоже мы и книги покупали собирали", - сказал атаман.
По его словам, речь идет об акции "Тарас Бульба. Книги детям Запорожья", которая действует в районе с ноября 2023 года. Казаки отвозят посылки военным на фронт и по пути доставляют художественную литературу школьникам.
"У нас идея в том, чтобы это были книги российских или советских авторов, потому что те книги, которые были до прихода российской власти на эту территорию – читать невозможно и нельзя. Директор говорит, они эти книжки выбрасывают", - подчеркнул Бычков.
Атаман сам доставляет книги в Запорожскую область. Эту посылку он привез в четверг в школу №5 города Токмака - полный коробок багажник и полностью забитое заднее сидение автомобиля, уточнил он.