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В Китае впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне - РИА Новости, 03.10.2024
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Наука
 
15:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kitay-1976178847.html
В Китае впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне
В Китае впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне - РИА Новости, 03.10.2024
В Китае впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне
Китайские ученые впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне на 1,2 километра, эта разработка приближает создание мобильной связи 6G, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:08
2024-10-03T15:08
наука
технологии
китай
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Китайские ученые впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне на 1,2 километра, эта разработка приближает создание мобильной связи 6G, сообщает Центральное телевидение Китая. "Впервые в мире технология терагерцового сверхпроводящего приемника была успешно применена… на большие расстояния", - пишет новостной сайт телеканала. Современные устройства передачи и обработки сигналов, например, поколения 4G, работают на сверхвысоких частотах (СВЧ). Средняя скорость передачи и обработки данных в этом микроволновом диапазоне в зависимости от класса устройств варьируется от 0,5 до 100 Гбит в секунду. Чтобы увеличить этот параметр, специалисты осваивают терагерцовый (ТГц) диапазон. Разрабатываемые в настоящее время телекоммуникационные устройства и системы беспроводной связи, такие как 6G, смогут увеличить это значение до 1 Тбит/с. "СВЧ-связь – это как дорога с двумя полосами, а терагерцовая связь из-за более широкого диапазона частот похожа на то, что такую дорогу расширили до шести или восьми полос… значение сверхпроводящей технологии обнаружения (терагерцовых волн) состоит в ее высокой чувствительности, как будто это движение по многополосной дороге: производительность машины растет, потери практически отсутствуют, поэтому машина может ехать дальше," - заявил сотрудник обсерватории Цзыцзиньшань Китайской академии наук Ли Цзин. Сообщается, что эксперимент проводился на высоте более 4 тысяч метров в Тибетском нагорье. Мощность передачи сигнала составила всего 10 микроватт, что эквивалентно одной миллионной от мощности сигнала мобильного телефона. При такой низкой мощности исследователи получили видеосигнал в высоком разрешении. Он был передан через терагерцовый сверхпроводящий приемник на расстояние 1,2 километра. Считается, что терагерцовые волны будут применять для массовой передачи данных или спутниковой связи. Для этого необходимо научиться передавать сигнал в этом диапазоне на большие расстояния.
https://ria.ru/20241002/nauka-1975513535.html
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технологии, китай, в мире
Наука, Технологии, Китай, В мире
В Китае впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне

Китайские ученые передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне на 1,2 километра

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Китайские ученые впервые в мире передали видеосигнал в терагерцовом диапазоне на 1,2 километра, эта разработка приближает создание мобильной связи 6G, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Впервые в мире технология терагерцового сверхпроводящего приемника была успешно применена… на большие расстояния", - пишет новостной сайт телеканала.
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Современные устройства передачи и обработки сигналов, например, поколения 4G, работают на сверхвысоких частотах (СВЧ). Средняя скорость передачи и обработки данных в этом микроволновом диапазоне в зависимости от класса устройств варьируется от 0,5 до 100 Гбит в секунду. Чтобы увеличить этот параметр, специалисты осваивают терагерцовый (ТГц) диапазон. Разрабатываемые в настоящее время телекоммуникационные устройства и системы беспроводной связи, такие как 6G, смогут увеличить это значение до 1 Тбит/с.
"СВЧ-связь – это как дорога с двумя полосами, а терагерцовая связь из-за более широкого диапазона частот похожа на то, что такую дорогу расширили до шести или восьми полос… значение сверхпроводящей технологии обнаружения (терагерцовых волн) состоит в ее высокой чувствительности, как будто это движение по многополосной дороге: производительность машины растет, потери практически отсутствуют, поэтому машина может ехать дальше," - заявил сотрудник обсерватории Цзыцзиньшань Китайской академии наук Ли Цзин.
Сообщается, что эксперимент проводился на высоте более 4 тысяч метров в Тибетском нагорье. Мощность передачи сигнала составила всего 10 микроватт, что эквивалентно одной миллионной от мощности сигнала мобильного телефона. При такой низкой мощности исследователи получили видеосигнал в высоком разрешении. Он был передан через терагерцовый сверхпроводящий приемник на расстояние 1,2 километра.
Считается, что терагерцовые волны будут применять для массовой передачи данных или спутниковой связи. Для этого необходимо научиться передавать сигнал в этом диапазоне на большие расстояния.
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