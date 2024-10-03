https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html

Пекин раскрыл секрет китайского чуда

Пекин раскрыл секрет китайского чуда - РИА Новости, 03.10.2024

Пекин раскрыл секрет китайского чуда

Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:07

китай

пекин

москва

аналитика

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Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять, что рядом с нами находится нация со множеством особенностей мышления, которые полезно знать.История тут такая: 1 октября был юбилей — 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. Понятно, что происходит в таких случаях в любой нормальной стране. Массовые мероприятия в столице, торжественные речи. Публикации, где подводятся итоги, свежие или за все прожитые республикой годы.Так в Китае в этот раз и было, но, кроме того, в теоретическом журнале "Цюши" появилась статья главы государства Си Цзиньпина на тему патриотизма. На самом деле даже не статья, а сборник высказываний председателя Си на данную тему за все годы нахождения у власти (с 2012-го). Он ведь постоянно об этом говорит и пишет.Вообще-то, теоретически патриотизм у всех по всему миру и правда одинаковый (если он, конечно, наличествует), и множество цитат Си вполне могли бы родиться и у нас. Вот, например: "Чувства патриотизма вызывают слезы на наших глазах, дух патриотизма — становой хребет китайской нации". Такие слова — из серии очевидного, потому хотя бы, что патриотизм вообще очевидная и нормальная вещь, о которой в обычной, мирной обстановке не сильно и размышляешь.Но вот цитата, включенная в упомянутую статью: "Воспитание патриотизма является обязательным курсом образования во всем мире". Это — из выступления Си в Москве, на Всероссийской конференции по образованию.Во всем мире? А как насчет США, где республиканцы воем воют, что демократы с их идеологией внушают детям презрение к своей стране? Но Си эти слова произносил 10 сентября 2018 года. Может быть, дело в том, что сначала глобалистский шабаш в образовании был не так заметен, но с тех пор Америка сильно изменилась?На самом деле история тут сложнее. Вообще-то, анализ того, как китайцы видят патриотизм, идет постоянно — в самом Китае прежде всего. Вот вам хотя бы исследование автора из Янченского технологического института от мая 2022 года под названием "Развитие китайского патриотизма, от прошлого к современности". Там охватывается все: что на эту тему говорил Мао Цзэдун, что — Дэн Сяопин, и так до сегодняшнего дня.И мы видим, что вскоре после прихода к власти, в 2015 году, Си Цзиньпин говорит: надо изучать свою историю и культуру, чтобы понимать, к какой стране принадлежишь. В каком контексте это звучит: а дело в том, что в Китае на высшем уровне тогда признали, что глобализация бросает вызов патриотизму. Она размывает идеи верности, национальной гордости и уважения к своей культуре. И надо что-то делать.А культура — это что? Упомянутая статья содержит массу интересного и чисто китайского, опять же со ссылками на цитаты из Си Цзиньпина. Например, краткая формула патриотизма содержит пункт о поддержании национальной этики "гуманизма и правильности". А это, между прочим, из китайской философии, которой две с половиной тысячи лет. Конфуций, Мэн-цзы и прочие мыслители. Гуманизм — он же милосердие к людям. Правильность же вообще отличная штука: это "то, что должно быть", в общем, справедливость.Сочетание этих двух ключевых ценностей нации, двух ориентиров китайского образа мысли имеет вполне конкретное сегодняшнее применение. Вот, например: за 75 лет КНР Китаев было два, второй — результат демонтажа первого, то есть режима Мао. Но почему тогда на словах, на уровне идеологии никакого "разоблачения культа Мао" и свержения статуй не просматривается? А потому, что сотни миллионов людей искренне (или не очень) участвовали в провальном маоистском эксперименте. Часть их живы, часть остались в памяти внуков. Заклеймить весь прежний режим — это все равно что сказать людям, что их жизнь прошла зря, что они были соучастниками чего-то жуткого и ничего хорошего не сделали. Это не по-китайски. Негуманно и несправедливо. Из тяжелой ситуации надо выходить всем вместе.Вместе — это патриотично. Потому что (возвращаемся к той же статье, с цитатами из председателя Си) та самая, древняя конфуцианская культура, которую пытались уничтожить маоисты, предполагает, что прежде всего — интересы всей страны, затем интересы группы населения, к которой ты принадлежишь, и только потом интересы одного человека. Это патриотично, потому что патриотизм — это когда ты прежде думаешь о чем-то большом, например о Родине, а потом о себе.И это только одна такая статья. С примерами из древней и средней истории — кстати, сам Си постоянно ссылается на вполне реальных исторических персонажей, которых все эти традиционные ценности, включая гуманность и справедливость, заставляли иной раз пожертвовать жизнью. И накануне нынешнего юбилея в Пекине было чествование героев сегодняшнего дня, которые поступают так же.Ну а что касается юбилейной статистики, то и она, конечно, появилась, причем ранее не мелькавшая в СМИ. Вот, например: за 75 лет когда-то разоренная страна стала одной из первых двух экономик мира, первой торговой державой. А что это значит? Ну, в частности, что она совершает внешнеторговые сделки на 11,4 миллиона долларов каждую минуту. Она же — обладатель самых больших валютных запасов. С 2013 года Китай генерирует ежегодно до 30 процентов мирового экономического роста. И вот уже 12 лет работает одним из трех главных мировых инвесторов в зарубежные экономики. Инвестирует в другие страны примерно на 16 миллионов долларов каждый час, но и сам привлекает около 482 миллионов долларов — правда, не в час, а в день. Это притом что мировая экономика сейчас не в лучшей форме, а значит, и китайская переживает трудности. Но всем бы такие трудности.И остается понять: а случилось ли бы все это с Китаем, если бы не вмонтированное в национальную культуру "очень свое" понимание патриотизма? Скорее всего, вряд ли.

https://ria.ru/20241002/posol-1975855438.html

https://ria.ru/20240926/berns-1974937156.html

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китай, пекин, москва, аналитика