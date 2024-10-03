https://ria.ru/20241003/kiev-1976069155.html

СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве

СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве - РИА Новости, 03.10.2024

СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:19

2024-10-03T04:19

2024-10-03T06:07

киев

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 23.14 мск среды.В ночь на четверг о взрывах в Киеве сообщали украинское издание "Страна.ua" и телеканал "Общественное".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире