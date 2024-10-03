https://ria.ru/20241003/kiev-1976069155.html
СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве
СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:19
2024-10-03T04:19
2024-10-03T06:07
киев
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 23.14 мск среды.В ночь на четверг о взрывах в Киеве сообщали украинское издание "Страна.ua" и телеканал "Общественное".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве
"Общественное": в Киеве третий раз за ночь на фоне тревоги прогремели взрывы