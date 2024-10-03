https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожной станции в Харькове

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожной станции в Харькове - РИА Новости, 03.10.2024

Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожной станции в Харькове

Удар нанесен в городе Харьков на Украине в районе железнодорожной станции и завода, где расположены склады, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T06:45

2024-10-03T06:45

2024-10-03T06:56

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Удар нанесен в городе Харьков на Украине в районе железнодорожной станции и завода, где расположены склады, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Харьков и область ночью 3 октября получили серию ударов по военным объектам. В 22.40 был "прилет" в поселке Боровая. Взрыв местные жители зафиксировали в направлении железнодорожной станции Преддонбасовская, где на территории элеватора расположено несколько складов...", — заявил Лебедев.Кроме того, по его словам, в 22.55 фугасная авиабомба прилетела по складам в промзоне вблизи завода имеги Малышева.Ранее ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241003/podpole-1976073031.html

харьков

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харьков, сергей лебедев, в мире