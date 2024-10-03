https://ria.ru/20241003/kenguru-1976231352.html
Похищенного кенгуренка Кроша передали ветеринарам
Похищенного кенгуренка Кроша передали ветеринарам - РИА Новости, 03.10.2024
Похищенного кенгуренка Кроша передали ветеринарам
Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош передан ветеринарам, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:49
2024-10-03T17:49
2024-10-03T17:49
происшествия
ярославль
королев
калужская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош передан ветеринарам, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Полиция нашла кенгуренка Кроша живым в подмосковном городе Королев. "Сейчас кенгуренок передан ветеринарам для осмотра", - сказал собеседник агентства. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Полиция заявляла, что устанавливает местонахождение кенгуренка, похищенного в Ярославле.
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html
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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве
Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб.
2024-10-03T17:49
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происшествия, ярославль, королев, калужская область
Происшествия, Ярославль, Королев, Калужская область
Похищенного кенгуренка Кроша передали ветеринарам
Похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша передали ветеринарам