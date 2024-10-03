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Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям - РИА Новости, 03.10.2024
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13:36 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976142638.html
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям - РИА Новости, 03.10.2024
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:36
2024-10-03T13:36
калужская область
ярославль
жуковский район
ирина волк
хорошие новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что спасенный кенгуренок находится на передержке в Ярославском зоопарке. Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале проинформировал, что малыш находится в ветеринарной клинике при зоопарке. "Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц "Воробьи" (в Калужской области – ред.). Совсем скоро малыш встретится со своими родителями", - говорится в сообщении. Работники зоопарка отметили, что информации о кенгуренке Кроше пока нет. "Но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", - говорится в сообщении зоопарка.
https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html
https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html
калужская область
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калужская область, ярославль, жуковский район, ирина волк, хорошие новости
Калужская область, Ярославль, Жуковский район, Ирина Волк, Хорошие новости
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям

Выжившего кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям

© МВД РоссииПохищенный детеныш кенгуру
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© МВД России
Похищенный детеныш кенгуру
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
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Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
Вчера, 09:42
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что спасенный кенгуренок находится на передержке в Ярославском зоопарке.
Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале проинформировал, что малыш находится в ветеринарной клинике при зоопарке.
"Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц "Воробьи" (в Калужской области – ред.). Совсем скоро малыш встретится со своими родителями", - говорится в сообщении.
Работники зоопарка отметили, что информации о кенгуренке Кроше пока нет.
"Но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", - говорится в сообщении зоопарка.
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