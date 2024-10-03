https://ria.ru/20241003/kenguru-1976142638.html

Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям

Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям - РИА Новости, 03.10.2024

Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям

Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:36

2024-10-03T13:36

2024-10-03T13:36

калужская область

ярославль

жуковский район

ирина волк

хорошие новости

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что спасенный кенгуренок находится на передержке в Ярославском зоопарке. Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале проинформировал, что малыш находится в ветеринарной клинике при зоопарке. "Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц "Воробьи" (в Калужской области – ред.). Совсем скоро малыш встретится со своими родителями", - говорится в сообщении. Работники зоопарка отметили, что информации о кенгуренке Кроше пока нет. "Но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", - говорится в сообщении зоопарка.

https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html

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калужская область

ярославль

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калужская область, ярославль, жуковский район, ирина волк, хорошие новости