https://ria.ru/20241003/kenguru-1976142638.html
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям - РИА Новости, 03.10.2024
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:36
2024-10-03T13:36
2024-10-03T13:36
калужская область
ярославль
жуковский район
ирина волк
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108662_205:0:991:442_1920x0_80_0_0_9e41bdc2cae05896ec620495ecb1cfa9.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что спасенный кенгуренок находится на передержке в Ярославском зоопарке. Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале проинформировал, что малыш находится в ветеринарной клинике при зоопарке. "Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц "Воробьи" (в Калужской области – ред.). Совсем скоро малыш встретится со своими родителями", - говорится в сообщении. Работники зоопарка отметили, что информации о кенгуренке Кроше пока нет. "Но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", - говорится в сообщении зоопарка.
https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html
https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html
калужская область
ярославль
жуковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108662_135:0:1032:673_1920x0_80_0_0_287c9e6f61c3e11d234a8a2899d861eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, ярославль, жуковский район, ирина волк, хорошие новости
Калужская область, Ярославль, Жуковский район, Ирина Волк, Хорошие новости
Кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
Выжившего кенгуренка из калужского зоопарка скоро вернут родителям
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выжившего при похищении кенгуренка из зоопарка в Калужской области скоро вернут домой, где он встретится со своими родителями, сообщает Ярославский зоопарк.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле
. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе
области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области
. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что спасенный кенгуренок находится на передержке в Ярославском зоопарке.
Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале проинформировал, что малыш находится в ветеринарной клинике при зоопарке.
"Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц "Воробьи" (в Калужской области – ред.). Совсем скоро малыш встретится со своими родителями", - говорится в сообщении.
Работники зоопарка отметили, что информации о кенгуренке Кроше пока нет.
"Но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", - говорится в сообщении зоопарка.