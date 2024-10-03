https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них - РИА Новости, 03.10.2024
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них
Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:11
2024-10-03T13:11
2024-10-03T13:11
происшествия
ярославль
московская область (подмосковье)
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108640_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0656807ebc11267b74b8ea81399207b0.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, мужчина планировал продать одного из похищенных кенгурят в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html
ярославль
московская область (подмосковье)
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108640_287:0:1187:675_1920x0_80_0_0_484aa294c8e63185dc37c3d3f943058b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), калужская область
Происшествия, Ярославль, Московская область (Подмосковье), Калужская область
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них
Подозреваемый в краже трех кенгурят хотел продать одного животного в Подмосковье