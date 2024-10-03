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Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них - РИА Новости, 03.10.2024
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13:11 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них - РИА Новости, 03.10.2024
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них
Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:11
2024-10-03T13:11
происшествия
ярославль
московская область (подмосковье)
калужская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, мужчина планировал продать одного из похищенных кенгурят в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
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ярославль
московская область (подмосковье)
калужская область
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происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), калужская область
Происшествия, Ярославль, Московская область (Подмосковье), Калужская область
Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них

Подозреваемый в краже трех кенгурят хотел продать одного животного в Подмосковье

© МВД РоссииПохищенный детеныш кенгуру
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© МВД России
Похищенный детеныш кенгуру
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, мужчина планировал продать одного из похищенных кенгурят в Подмосковье", - сказал собеседник агентства.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
Вчера, 09:42
 
ПроисшествияЯрославльМосковская область (Подмосковье)Калужская область
 
 
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