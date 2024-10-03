https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html

Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них

Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них - РИА Новости, 03.10.2024

Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков хотел продать одного из них

Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:11

2024-10-03T13:11

2024-10-03T13:11

происшествия

ярославль

московская область (подмосковье)

калужская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков хотел продать одного животного в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, мужчина планировал продать одного из похищенных кенгурят в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.

https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html

ярославль

московская область (подмосковье)

калужская область

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происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), калужская область