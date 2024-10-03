https://ria.ru/20241003/kenguru-1976109775.html

Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии

Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии - РИА Новости, 03.10.2024

Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии

Один из трех похищенных из зоопарков в Калужской области и Ярославле кенгурят, оказавшийся в сумке у похитителя, находится в удовлетворительном состоянии, он... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:32

2024-10-03T11:32

2024-10-03T11:49

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хорошие новости

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владимирская область

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ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Один из трех похищенных из зоопарков в Калужской области и Ярославле кенгурят, оказавшийся в сумке у похитителя, находится в удовлетворительном состоянии, он под контролем ветврачей, сообщил и.о. директора Ярославского зоопарка Николай Потапов в опубликованном МВД видео.Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областной столице. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру."В Ярославский зоопарк прибыло одно из похищенных животных. На данный момент животное находится в удовлетворительном состоянии и под постоянным контролем ветеринарных врачей", - сообщил на видео Потапов.Вечером в среду информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в совершении кражи. Известно, что один из похищенных кенгурят погиб. Официально подробности о задержании и личности вора не озвучивались.В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале подтвердила задержание подозреваемого. По ее словам, при нем в сумке был один кенгуренок. Еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, подчеркнула Волк. Официальный представитель МВД опубликовала видео, как в большой клетчатой сумке сидит испуганный кенгуренок. Малыша осмотрели врачи.

https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html

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владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков. Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке. 2024-10-03T11:32 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), хорошие новости, ярославль, происшествия, владимирская область, россия, ирина волк