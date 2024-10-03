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Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии
Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии - РИА Новости, 03.10.2024
Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии
Один из трех похищенных из зоопарков в Калужской области и Ярославле кенгурят, оказавшийся в сумке у похитителя, находится в удовлетворительном состоянии, он... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:32
2024-10-03T11:32
2024-10-03T11:49
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Один из трех похищенных из зоопарков в Калужской области и Ярославле кенгурят, оказавшийся в сумке у похитителя, находится в удовлетворительном состоянии, он под контролем ветврачей, сообщил и.о. директора Ярославского зоопарка Николай Потапов в опубликованном МВД видео.Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областной столице. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру."В Ярославский зоопарк прибыло одно из похищенных животных. На данный момент животное находится в удовлетворительном состоянии и под постоянным контролем ветеринарных врачей", - сообщил на видео Потапов.Вечером в среду информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в совершении кражи. Известно, что один из похищенных кенгурят погиб. Официально подробности о задержании и личности вора не озвучивались.В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале подтвердила задержание подозреваемого. По ее словам, при нем в сумке был один кенгуренок. Еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, подчеркнула Волк. Официальный представитель МВД опубликовала видео, как в большой клетчатой сумке сидит испуганный кенгуренок. Малыша осмотрели врачи.
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Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков.
Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке.
2024-10-03T11:32
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), хорошие новости, ярославль, происшествия, владимирская область, россия, ирина волк
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Хорошие новости, Ярославль, Происшествия, Владимирская область, Россия, Ирина Волк
Один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии
МВД: один из похищенных кенгурят находится в удовлетворительном состоянии