https://ria.ru/20241003/kenguru-1976100048.html

Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку

Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку - РИА Новости, 03.10.2024

Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку

Выживший после похищения кенгуренок из зоопарка в Калужской области находится на передержке в Ярославском зоопарке, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

происшествия

владимирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975963599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdbc589609bc3b3bbc1e3107b901d2d4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выживший после похищения кенгуренок из зоопарка в Калужской области находится на передержке в Ярославском зоопарке, сообщил РИА Новости информированный источник. "Один из двух похищенных в Калужской области кенгурят погиб, а второй сейчас помещен на передержку в Ярославский зоопарк", - сообщил источник, отметив, что не знает, когда кенгуренка вернут домой. Собеседник добавил, что не владеет информацией о том, где сейчас находится ярославский кенгуренок Крош. Он не смог подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что животное якобы было продано в частный зоопарк. Пока, по словам источника, Крош в Ярославский зоопарк не возвращен. Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областном центре. В пресс-службе зоопарка РИА Новости рассказали, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. В среду информированный источник сообщил РИА Новости, что по подозрению в совершении кражи на территории Владимирской области задержан мужчина. По его данным, один из похищенных кенгурят погиб.

https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, рассказали РИА Новости сотрудники. Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться. 2024-10-03T10:37 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область