https://ria.ru/20241003/kenguru-1976100048.html
Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку
Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку - РИА Новости, 03.10.2024
Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку
Выживший после похищения кенгуренок из зоопарка в Калужской области находится на передержке в Ярославском зоопарке, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
происшествия
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выживший после похищения кенгуренок из зоопарка в Калужской области находится на передержке в Ярославском зоопарке, сообщил РИА Новости информированный источник. "Один из двух похищенных в Калужской области кенгурят погиб, а второй сейчас помещен на передержку в Ярославский зоопарк", - сообщил источник, отметив, что не знает, когда кенгуренка вернут домой. Собеседник добавил, что не владеет информацией о том, где сейчас находится ярославский кенгуренок Крош. Он не смог подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что животное якобы было продано в частный зоопарк. Пока, по словам источника, Крош в Ярославский зоопарк не возвращен. Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областном центре. В пресс-службе зоопарка РИА Новости рассказали, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. В среду информированный источник сообщил РИА Новости, что по подозрению в совершении кражи на территории Владимирской области задержан мужчина. По его данным, один из похищенных кенгурят погиб.
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Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка
Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, рассказали РИА Новости сотрудники. Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться.
2024-10-03T10:37
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Источник: калужского кенгуренка после похищения поместили на передержку
Выжившего после похищения кенгуренка поместили на передержку в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Выживший после похищения кенгуренок из зоопарка в Калужской области находится на передержке в Ярославском зоопарке, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Один из двух похищенных в Калужской области кенгурят погиб, а второй сейчас помещен на передержку в Ярославский зоопарк", - сообщил источник, отметив, что не знает, когда кенгуренка вернут домой.
Собеседник добавил, что не владеет информацией о том, где сейчас находится ярославский кенгуренок Крош. Он не смог подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что животное якобы было продано в частный зоопарк. Пока, по словам источника, Крош в Ярославский зоопарк не возвращен.
Ранее полиция Ярославской области возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в областном центре. В пресс-службе зоопарка РИА Новости рассказали, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
В среду информированный источник сообщил РИА Новости, что по подозрению в совершении кражи на территории Владимирской области
задержан мужчина. По его данным, один из похищенных кенгурят погиб.