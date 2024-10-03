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Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар - РИА Новости, 03.10.2024
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05:13 03.10.2024 (обновлено: 05:14 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/katar-1976071071.html
Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар
Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар - РИА Новости, 03.10.2024
Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар
Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил РИА РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:13
2024-10-03T05:14
катар
россия
москва
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. "Действительно, было приглашение от Путина эмиру Катара. Со своей стороны эмир Катара пригласил президента Путина посетить Катар, но сейчас вопрос о датах обсуждается", - сказал он. Последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани тогда принял приглашение посетить Россию, а также в ответ пригласил президента РФ побывать в Катаре в удобное время.
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катар, россия, москва, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
Катар, Россия, Москва, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар

Посол Аль Тани: Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар и эмира в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
"Действительно, было приглашение от Путина эмиру Катара. Со своей стороны эмир Катара пригласил президента Путина посетить Катар, но сейчас вопрос о датах обсуждается", - сказал он.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 21:15
Последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани тогда принял приглашение посетить Россию, а также в ответ пригласил президента РФ побывать в Катаре в удобное время.
 
КатарРоссияМоскваВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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