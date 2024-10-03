https://ria.ru/20241003/katar-1976071071.html

Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар

Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар - РИА Новости, 03.10.2024

Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар

Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил РИА РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:13

2024-10-03T05:13

2024-10-03T05:14

катар

россия

москва

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. "Действительно, было приглашение от Путина эмиру Катара. Со своей стороны эмир Катара пригласил президента Путина посетить Катар, но сейчас вопрос о датах обсуждается", - сказал он. Последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани тогда принял приглашение посетить Россию, а также в ответ пригласил президента РФ побывать в Катаре в удобное время.

https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html

катар

россия

москва

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катар, россия, москва, владимир путин, тамим бен хамад аль тани