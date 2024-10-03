https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976227261.html
Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом
Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом - РИА Новости, 03.10.2024
Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры попробуют вытолкнуть в море неводом косаток, застрявших на отмели в лимане на... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:39
2024-10-03T17:39
2024-10-03T17:39
камчатка
экология в россии
косатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976103573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_752e615ca262840c52d99b4e0b74de2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры попробуют вытолкнуть в море неводом косаток, застрявших на отмели в лимане на Камчатке, если они не выплывут сами, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Воровский ранее рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные могли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и направились к открытому морю. Во второй половине дня четверга Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около двух километров до устья. На место прибыли спасатели и волонтеры. "Со вчерашнего семья косаток спустилась в лимане устья реки Большая Воровская на 2 километра, до выхода в море осталось еще примерно 1,8 километра. Все мужчины были рядом с ними до начала прилива, до темноты. Согласовали действия на завтра. С сотрудниками ГИМС, нашими волонтерами завтра с утра, если не уйдут в море по большой воде, будем пытаться вытолкнуть их небольшим неводом по одному к устьям. Времени немного", - написал Воровский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976103573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c6c4edd14dee86056450107f45cd03f.jpg
Вновь застрявшие на мели камчатские косатки под присмотром волонтеров
Вновь застрявшие на мели камчатские косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава района
2024-10-03T17:39
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, экология в россии, косатка
Камчатка, Экология в России, Косатка
Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом
Застрявших в лимане на Камчатке косаток попробуют вытолкнуть в море неводом
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры попробуют вытолкнуть в море неводом косаток, застрявших на отмели в лимане на Камчатке, если они не выплывут сами, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский
.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Воровский ранее рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные могли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и направились к открытому морю. Во второй половине дня четверга Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около двух километров до устья. На место прибыли спасатели и волонтеры.
"Со вчерашнего семья косаток спустилась в лимане устья реки Большая Воровская на 2 километра, до выхода в море осталось еще примерно 1,8 километра. Все мужчины были рядом с ними до начала прилива, до темноты. Согласовали действия на завтра. С сотрудниками ГИМС, нашими волонтерами завтра с утра, если не уйдут в море по большой воде, будем пытаться вытолкнуть их небольшим неводом по одному к устьям. Времени немного", - написал Воровский в своем Telegram-канале.