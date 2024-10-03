https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976227261.html

Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом

Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом - РИА Новости, 03.10.2024

Застрявших в лимане на Камчатке косаток вытолкнут в море неводом

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры попробуют вытолкнуть в море неводом косаток, застрявших на отмели в лимане на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:39

2024-10-03T17:39

2024-10-03T17:39

камчатка

экология в россии

косатка

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры попробуют вытолкнуть в море неводом косаток, застрявших на отмели в лимане на Камчатке, если они не выплывут сами, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Воровский ранее рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные могли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и направились к открытому морю. Во второй половине дня четверга Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около двух километров до устья. На место прибыли спасатели и волонтеры. "Со вчерашнего семья косаток спустилась в лимане устья реки Большая Воровская на 2 километра, до выхода в море осталось еще примерно 1,8 километра. Все мужчины были рядом с ними до начала прилива, до темноты. Согласовали действия на завтра. С сотрудниками ГИМС, нашими волонтерами завтра с утра, если не уйдут в море по большой воде, будем пытаться вытолкнуть их небольшим неводом по одному к устьям. Времени немного", - написал Воровский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вновь застрявшие на мели камчатские косатки под присмотром волонтеров Вновь застрявшие на мели камчатские косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава района 2024-10-03T17:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, экология в россии, косатка