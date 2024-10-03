https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976105978.html

Ученые объяснили, почему косатки застряли в лимане на Камчатке

Ученые объяснили, почему косатки застряли в лимане на Камчатке - РИА Новости, 03.10.2024

Ученые объяснили, почему косатки застряли в лимане на Камчатке

Застрявшие на мелководье в лимане на Камчатке косатки, вероятно, плотоядного типа, могли оказаться в ловушке, охотясь и не рассчитав скорость отлива, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:13

2024-10-03T11:13

2024-10-03T11:13

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камчатский край

экология в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Застрявшие на мелководье в лимане на Камчатке косатки, вероятно, плотоядного типа, могли оказаться в ловушке, охотясь и не рассчитав скорость отлива, сообщает Кроноцкий заповедник. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. "По мнению нашего научного сотрудника Евгении Волковой, скорее всего, это семейная группа, состоящая из самки, детёныша, подростка и молодого самца. Это косатки плотоядного экотипа, внесённые в Красные книги России и Камчатского края. Плотоядные косатки часто охотятся на мелководьях, в отличие от рыбоядных, которые избегают таких мест. Возможно, они застряли, не рассчитав скорость отлива. Такое изредка случается, порой животные сами освобождаются из ловушки, дождавшись прилива", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что при попадании на сушу у косаток нарушается терморегуляция, страдают кожные покровы, внутренние органы начинают испытывать непривычное для морских обитателей давление.

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

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Вновь застрявшие на мели камчатские косатки под присмотром волонтеров Вновь застрявшие на мели камчатские косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава района 2024-10-03T11:13 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, камчатский край, экология в россии