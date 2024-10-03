https://ria.ru/20241003/kalachev-1976089227.html

Валерий Калачев: Россия игнорирует провокации, работая с Интерполом

Валерий Калачев: Россия игнорирует провокации, работая с Интерполом - РИА Новости, 03.10.2024

Валерий Калачев: Россия игнорирует провокации, работая с Интерполом

В России 27 сентября отмечался День образования российского Национального центрального бюро Интерпола. О том, как МВД РФ в нынешних реалиях поддерживает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:00

2024-10-03T11:00

2024-10-03T11:04

интервью

россия

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

валерий калачев (глава нцб мвд рф )

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В России 27 сентября отмечался День образования российского Национального центрального бюро Интерпола. О том, как МВД РФ в нынешних реалиях поддерживает контакты со странами Запада по линии международного розыска, о желании Украины изменить устав Интерпола для исключения из него России, а также о том, как оперативно задержали и экстрадировали из Турции подрывника машины на севере Москвы Евгения Серебрякова, в интервью РИА Новости рассказал глава НЦБ МВД РФ Валерий Калачев. Беседовала Анастасия Барановская. – В прошлом году вы рассказали, что после начала СВО ряд государств начали строить планы по исключению России из Интерпола. В частности, речь шла об Украине, Великобритании, США и Канаде. Как сейчас развиваются отношения между Украиной и Россией по линии Интерпола? Обсуждаются ли вопросы экстрадиции между государствами? Или же эта тема совершенно табуирована на данном этапе? Какие отношения с коллегами из Интерпола в США и Великобритании?– Да, действительно на момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава. Эта инициатива была подхвачена рядом государств, и по настоящее время вопрос окончательно с повестки дня не снят. Дискуссии и консультации с участием Российской Федерации продолжаются. Безусловно, на многих площадках Интерпола мы озвучивали мнение о бесперспективности такого подхода, но большинству стран и без дополнительных объяснений ясно, что это путь в никуда. Более того, по-нашему мнению, сам Генеральный секретариат уже должен был прийти к выводу, что целесообразность исключения стран из организации уже остается под вопросом, и подобные прецеденты могут навредить самому Интерполу.Российская Федерация является несомненно сторонницей сохранения Интерпола как универсальной международной организации, нацеленной на борьбу с преступностью во всем мире. Мы осознаем ценность доверительных отношений с зарубежными партнерами и стараемся их сохранить. Это может быть обеспечено только взаимовыгодным взаимодействием всех государств-участников, а исключение любой из стран из организации автоматически создаст на территории этой страны "криминальный офшор".Несмотря на давление, оказываемое периодически некоторыми государствами, Российская Федерация абсолютно игнорирует всякого рода провокационные выпады и продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по участию в Интерполе. В 2022 году в СМИ развернулась очередная акция масштабного очернения Российской Федерации в деятельности Интерпола, на повестку дня был вынесен вопрос о создании дискриминационного механизма по исключению стран из состава организации. НЦБ Интерпола МВД России незамедлительно организовало с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проработку встречных инициатив, которые, как мы видим сейчас, не позволили открыть "ящик Пандоры", тем самым не допустив возможность поставить под вопрос нейтральный статус Организации и свести политические счёты на её площадке.Дальнейшая последовательная проработка указанных инициатив с привлечением министерства иностранных дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и других ведомств позволила нам предложить странам альтернативный подход к институту прекращения членства в Интерполе, базирующийся на соблюдении баланса интересов как международной организации, так и государств в нее входящих.Кроме того, стоит отметить, что большинство государств-членов Интерпола, как и сама организация, поддерживают нейтральность и аполитичность и настроены на сугубо полицейское сотрудничество. Это подтверждается недавним примером объявления Генеральным секретариатом Интерпола в международный розыск нациста Ярослава Гуньки по инициативе российской стороны. Как вы помните, в сентябре 2023 года по всему миру разлетелись кадры, на которых в канадском парламенте чествовали бывшего нациста. Позднее российские правоохранительные органы установили, что он участвовал в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина" и причастен к убийству не менее 500 мирных граждан СССР, в числе которых были поляки и евреи.– Экстрадиция обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова из Турции в Москву проходила быстро. Как удалось оперативно выстроить взаимодействие с турецкими спецслужбами по линии Интерпола? Всегда ли так оперативно удается передать и доставить преступников в Россию? От чего это зависит?– Еще одной иллюстрацией эффективного сотрудничества по каналам Интерпола является резонансное дело Евгения Серебрякова, который в июле этого года совершил подрыв автомобиля на севере Москвы, где едва не погибли люди, получив при этом тяжелые увечья. В результате четко организованной и скоординированной нами работы с генеральным секретариатом Интерпола, а также с турецкими партнерами фигурант был оперативно задержан на территории Турции и доставлен в Москву.Пример экстрадиции Серебрякова, безусловно, один из наиболее ярких, но далеко не единственный. Относительно недавно из Вьетнама в Россию, благодаря оперативному взаимодействию, доставлен Борзых. В Московской области злоумышленник совершил тройное убийство женщин, похитив у них порядка шести миллионов рублей и дорогостоящий автомобиль, после чего скрылся за рубежом. В кратчайшие сроки Борзых был задержан вьетнамскими партнерами и передан сотрудникам МВД России для депортации. Поскольку подобных примеров достаточно много, мы с уверенностью можем говорить о желании зарубежных правоохранительных органов к продолжению взаимодействия.В продолжении темы, если говорить об общем уровне взаимодействия, то нами только в этом году организовано сотрудничество со 156 странами-членами Интерпола, включая государства, представляющие западную коалицию. Без нас не обходится ни один профильный проект, нацеленный на борьбу с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другой преступной деятельностью. Российские правоохранительные органы стояли у истоков создания и до сих пор играют ведущую роль в проекте "Миллениум" генерального секретариата Интерпола, посвященному вопросам противодействия транснациональной организованной преступности. Ежегодно отечественные правоохранительные органы достигают внушительных результатов в борьбе с изготовлением и распространением контрафактных медицинских препаратов и изделий в рамках участия в международной операции Интерпола "Пангея". В последние годы мы активно участвуем в региональных инициативах Интерпола по предотвращению распространения неправомерного контента в отношении несовершеннолетних в сети интернет. Все это говорит о том, что Российская Федерация продолжает оставаться одним из ключевых членов Интерпола, и иностранные партнеры это прекрасно видят.– Изменился ли порядок работы российского Интерпола в новых международных реалиях, когда недружественные РФ страны фактически опустили "железный занавес"? Что в таких условиях является самым сложным для российского национального бюро? Удалось ли выстроить систему взаимодействия с недружественными странами по линии Интерпола? Как сейчас европейские страны рассматривают запросы от российского Интерпола?– Отвечая на ваш вопрос, необходимо сказать, что о "железном занавесе" не может идти и речи. Любая страна, которая попытается это сделать в рамках Интерпола автоматически нарушит статью 2 Устава организации, которая предусматривает обеспечение и развитие как можно более широкого взаимодействия всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных стран и в духе Всеобщей Декларации прав человека, а также создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению и пресечению уголовной преступности.Интерпол – одна из крупнейших международных организаций, объединяющая на сегодняшний день 196 государств-участников. Наивно полагать, что Интерпол, будучи объединением государств, может функционировать в политическом вакууме. В прошлом году организация отпраздновала свое столетие со дня образования, и на протяжении всего ее существования политические вопросы периодически выносились некоторыми государствами на повестку дня. В текущем геополитическом ландшафте ряд государств стремятся использовать международные организации, в том числе Интерпол, для достижения собственных интересов. Подобная тенденция особенно опасна для универсальности организации. С целью недопущения подобного сценария в Уставе Интерпола существует статья 3, категорически запрещающая вмешательство в дела политического, военного, религиозного или расового характера. Фактически она не позволяет организации превратиться в чью-либо марионетку.Как я говорил ранее, после начала специальной военной операции ряд стран пытались использовать площадку организации для высказывания своих политических лозунгов. Мы своевременно на это реагировали и добивались жесткой реакции в отношении таких государств со стороны руководства Интерпола, которое призвано защищать организацию от любых репутационных рисков. Говоря о текущем состоянии взаимодействия с недружественными странами хотел бы еще раз подчеркнуть, что аполитичный статус Интерпола позволяет бороться с преступностью во всем мире.Как пример можно привести продолжающееся сотрудничество с правоохранительными органами Испании и Греции по обмену информацией в отношении лидеров и активных участников уголовной среды.Кроме этого, правоохранительными органами Франции по запросу российских коллег предоставлена информация о наличии активов в собственности во Франции у обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Полученная от французских партнеров информация послужила основанием для наложения ареста на жилые и нежилые помещения и иное имущество общей стоимостью более 58 миллионов рублей.Российскими делегатами бок о бок с представителями многих европейских стран принимается активное участие в разработке нового уведомления Интерпола "с серебряным углом", которое позволит эффективнее осуществлять идентификацию и поиск за рубежом активов, полученных от преступной деятельности. Многие наработки российских правоохранительных органов легли в фундамент разрабатываемых механизмов нового инструмента Интерпола.Имеется положительная практика сотрудничества с правоохранительными органами западных стран. По каналам Интерпола на постоянной основе оперативно поступает в наш адрес информация о размещении в различных Интернет-ресурсах видео-контента, имеющего российское происхождение, с угрозами о намерении суицида, а также об угрозах совершения массовых убийств на территории школ, известных во всем мире как "скулшутинга"(запрещено в РФ как экстремистское). Обращает на себя внимание тот факт, что авторами видеороликов в большинстве случаев выступают подростки. С несовершеннолетними и их законными представителями проводятся профилактические беседы, принимаются меры к их постановке на ведомственные и профилактические учеты. Сотрудники российского бюро Интерпола принимают меры оперативного реагирования в тесном взаимодействии со специализированными структурами, что способствует своевременному установлению лиц, причастных к указанным деяниям. Так, например, в Ульяновской области мать ученицы пятого класса привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего.Продолжая тему защиты детей от любого рода преступных посягательств, хотел бы отметить значимые результаты по линии противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних в сети интернет, достигнутые благодаря полицейскому сотрудничеству по каналам Интерпола с правоохранительными органами Франции и Словении. Так, в российском сегменте интернета заблокировано порядка 100 ресурсов с признаками сцен сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.Положительно оцениваем сотрудничество с правоохранительными органами Австралии по указанной линии работы. Благодаря такому сотрудничеству идентифицированы жертвы преступных деяний, а также лица их совершавшие.Примером эффективного сотрудничества по каналам Интерпола также может служить результат недавнего взаимодействия с немецкими партнерами. Благодаря переданной нами информации, им удалось собрать необходимые доказательства в отношении гражданина Германии, который более 10 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих дочерей и размещал видеоролики в сети интернет.– Сколько преступников экстрадировали в Россию в 2023 году? Какое количество экстрадировано в первом полугодии 2024 года? Из каких стран чаще всего выдают России преступников, а из каких реже?– В последнее время Российская Федерация активно развивает свои связи, в том числе экономические, со странами Азии, Африки, а также Южной Америки, что приводит к росту финансового потока между нашей страной и странами указанных регионов. Кроме того, наблюдается изменение миграционных потоков, поскольку названные направления стали приоритетными для россиян, выезжающих за границу с целью трудоустройства и туризма. Злоумышленники учитывают современные реалии и поэтому все чаще скрываются на территории вышеуказанных континентов. В этой связи расширяется и география международного розыска лиц. На сегодняшний день передача разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений осуществляется в том числе из таких стран как Таиланд, Камбоджа, Египет, ОАЭ и Бразилия. В минувшем году впервые состоялись депортации из Танзании и Никарагуа, а также экстрадиция из Бразилии.Одновременно продолжается сотрудничество по линии международного розыска лиц со странами Европы и Северной Америки. Так, представители правоохранительных органов США передали нашим сотрудникам троих разыскиваемых, которые впоследствии были доставлены в Россию. Передача лиц была организована на нейтральных территориях. Кроме того, состоялись экстрадиции из Греции, Черногории и Сербии.Продуктивность нашей работы наглядно отражают и статистические данные. Только за первое полугодие 2024 года при участии НЦБ Интерпола МВД России из-за рубежа экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 фигуранта, находящихся в международном розыске.Отдельно хотелось бы остановиться на линии розыска похищенного автотранспорта. Как и в вопросах международного розыска преступников, большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с нами по линии, международного розыска похищенного автотранспорта. В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран, в угоду политической повестке, отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей. Таким образом они ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили.В результате подобной, на мой взгляд, противоестественной для полицейского сотрудничества позиции отдельных государств страдают и российские граждане. И, разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников.Одной из возможностей, предоставляемых генеральным секретариатом Интерпола для решения данного вопроса является направление гражданами в Комиссию по контролю за файлами Интерпола электронных обращений об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола. Этот механизм предусмотрен правилами самой Организации и на интернет-портале имеется вся необходимая информация по данному вопросу.Нельзя не упомянуть наших надежных партнеров и коллег из правоохранительных органов стран СНГ. Безусловно, мы имеем высокие результаты по всему спектру совместной деятельности, но хотелось бы отдельно обозначить наиболее успешные направления сотрудничества – борьба с терроризмом, киберпреступлениями и противодействия противоправным деяниям экономической направленности.– Выдает ли сейчас российский Интерпол по запросам недружественных стран разыскиваемых иностранными государствами обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам? Осуществляется ли в таких условиях экстрадиция через другие страны-посредники?– Выдачи преступников из России осуществляются во все государства, чьи официальные запросы удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Мы полностью придерживаемся фундаментальных принципов Интерпола и открыты для взаимодействия со всеми странами-членами Организации. Всего в прошедшем году из России экстрадировано/депортировано 30 лиц, разыскиваемых зарубежными правоохранителями для привлечения к уголовной ответственности.Ввиду отсутствия прямого авиасообщения российским бюро совместно с зарубежными партнерами постоянно разрабатываются и обновляются наиболее оптимальные маршруты и способы передачи преступников. Иногда конвой, состоящий из сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, совершает очень длительные перелеты. Благодаря использованию стран-посредников, принятые авиакомпаниями меры для обеспечения безопасности авиаперевозок на протяженных маршрутах не становятся препятствием для транспортировки злоумышленников.– Сколько раз России отказывали в экстрадиции с начала СВО? Какие страны чаще всего отказывают в выдаче преступников РФ? Подавало ли российское национальное центральное бюро повторные запросы о выдаче преступников в случае отказа? Если да, то получало ли бюро конкретные разъяснения об отказе выдачи и его причинах?– Да, действительно есть такая проблема. За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза. По-нашему мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество, а также отвлекая силы и средства правоохранительных органов этих стран для осуществления контроля за правонарушителями.Решая задачи по организации международного розыска, возложенные на российское бюро Интерпола, мы взаимодействуем со всеми ведомствами, в компетенцию которых входит борьба с преступностью. Необходимо отметить, что вопросы экстрадиции в нашей стране относятся к исключительной компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации международное сотрудничество курирует заместитель генерального прокурора Российской Федерации Петр Городов. В этом году Россия выдвинула кандидатуру Петра Петровича на должность делегата от Европы в исполкоме организации, его профессиональный опыт, в том числе по линии практического сотрудничества с Интерполом, а также работа в уставном органе организации, несомненно, позволят внести существенный вклад в её дальнейшее развитие и укрепление. Голосование состоится на 92-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которая пройдет в ноябре этого года в Глазго (Великобритания).– Какие зафиксированы самые необычные и курьезные случаи во время экстрадиции?– Повторюсь еще раз, что для проведения экстрадиции преступника из-за границы формируется конвой из сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Эти сотрудники обладают всеми необходимыми навыками, чтобы у преступника не осталось ни малейшей возможности даже для попытки к бегству и каких-либо провокаций, поэтому говорить о какой-либо "курьезности" в нашей работе не совсем корректно.Безусловно, далеко не всегда злоумышленники ведут себя спокойно, иногда проявляя агрессию или просто пытаясь казаться неадекватными для препятствования работе конвоя. Тем не менее, не было ни одного случая, когда бы это помогло им избежать правосудия. В нашей практике даже имеются случаи, когда преступники искренне хотят вернуться в Россию, зачастую после нахождения в пенитенциарном учреждении некоторых стран.Помимо прекрасной физической подготовки, для сотрудников Интерпола крайне необходимо знание иностранных языков. Офицеры российского Бюро владеют как официальными языками организации – английским, французским, испанским, арабским, так и достаточно редкими, например, болгарским, японским и фарси.Наши сотрудники имеют специальную полицейскую и оперативную подготовку и участвуют в раскрытии преступлений, установлении и задержании преступников. Работа Интерпола не так романтична, как о ней говорят в массовой культуре. Она далека от фильмов и книг про погони и перестрелки. Но без нее невозможно представить глобальную систему международной безопасности. Наши сотрудники на постоянной основе поддерживают связь с зарубежными партнерами и обмениваются оперативной информацией для раскрытия преступлений по всему миру, в целях защиты прав и свобод граждан.

https://ria.ru/20240628/interpol-1955974316.html

https://radiosputnik.ru/20240724/podryv-1961823382.html

https://ria.ru/20240911/interpol-1972088317.html

https://ria.ru/20240926/mvd-1974947105.html

https://radiosputnik.ru/20240628/ekstraditsiya-1956049395.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий калачев (глава нцб мвд рф )