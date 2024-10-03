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Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии - РИА Новости, 03.10.2024
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21:38 03.10.2024 (обновлено: 22:37 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/izrail-1976264343.html
Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии
Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии - РИА Новости, 03.10.2024
Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии
Израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:38
2024-10-03T22:37
в мире
голанские высоты
израиль
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БЕЙРУТ, 3 окт — РИА Новости. Израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. &quot;Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра — Бир-Аджам на западе провинции Кунейтра&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, стрельба велась из района Тель-Фарес на оккупированных Голанских высотах. Источник добавил, что попавшая под удар территория находится на расстоянии от одного до трех километров от пограничной линии.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Во вторник миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также Четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html
https://ria.ru/20241003/oon-1976130102.html
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в мире, голанские высоты, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия
В мире, Голанские высоты, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия
Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии

Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Кунейтра

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 окт — РИА Новости. Израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.
«

"Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра — Бир-Аджам на западе провинции Кунейтра", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, стрельба велась из района Тель-Фарес на оккупированных Голанских высотах. Источник добавил, что попавшая под удар территория находится на расстоянии от одного до трех километров от пограничной линии.
Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.
Во вторник миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также Четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
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