https://ria.ru/20241003/izrail-1976264343.html

Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии

Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии - РИА Новости, 03.10.2024

Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии

Израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:38

2024-10-03T21:38

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БЕЙРУТ, 3 окт — РИА Новости. Израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. "Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра — Бир-Аджам на западе провинции Кунейтра", — сказал собеседник агентства.По его словам, стрельба велась из района Тель-Фарес на оккупированных Голанских высотах. Источник добавил, что попавшая под удар территория находится на расстоянии от одного до трех километров от пограничной линии.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Во вторник миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также Четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html

https://ria.ru/20241003/oon-1976130102.html

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в мире, голанские высоты, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия