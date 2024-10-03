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Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024
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14:52 03.10.2024 (обновлено: 15:14 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/izrail-1976170585.html
Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута
Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024
Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:52
2024-10-03T15:14
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, сообщил источник РИА Новости.&quot;Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ &quot;Хезболлы&quot; в районе Моавад в южном пригороде Бейрута, что привело к разрушению здания и значительному ущербу&quot;, — сказал собеседник агентства.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута

Израиль нанес четыре удара по пригородам Бейрута, целью было здание "Хезболлы"

© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, сообщил источник РИА Новости.
«

"Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлы" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута, что привело к разрушению здания и значительному ущербу", — сказал собеседник агентства.

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Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
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Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Бейрут
 
 
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