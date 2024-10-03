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В ЕС есть страны, готовые поддержать любые действия Израиля, заявил Боррель - РИА Новости, 03.10.2024
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13:27 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/izrail-1976140378.html
В ЕС есть страны, готовые поддержать любые действия Израиля, заявил Боррель
В ЕС есть страны, готовые поддержать любые действия Израиля, заявил Боррель - РИА Новости, 03.10.2024
В ЕС есть страны, готовые поддержать любые действия Израиля, заявил Боррель
Среди стран-членов Евросоюза есть те, что готовы предоставить Израилю вседозволенность в его действиях, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:27
2024-10-03T13:27
в мире
израиль
ливан
испания
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
хезболла
евросоюз
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МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Среди стран-членов Евросоюза есть те, что готовы предоставить Израилю вседозволенность в его действиях, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Легко понять, что есть страны, которые по понятным историческим причинам готовы предоставить Израилю не только оружие, но и вседозволенность в его обороне или наступательных действиях. С другой стороны, есть такие страны как Испания, которые демонстрируют более активные усилия по соблюдению международного права, большую гуманитарную озабоченность последствиями войны, большую поддержку палестинцев, большую приверженность созданию палестинского государства", - сказал он в интервью телеканалу TVE. Кроме того, Боррель отметил, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прислушалось ни к одному голосу, в результате чего "просьбы международного сообщества не допустить вторжения в Ливан остались без внимания, как и просьбы международного сообщества не входить в города Газы". Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, десятки тысяч выехали в соседнюю Сирию. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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в мире, израиль, ливан, испания, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хезболла, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Испания, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ЕС есть страны, готовые поддержать любые действия Израиля, заявил Боррель

Боррель: среди стран ЕС есть те, кто готов поддержать любые действия Израиля

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
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МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Среди стран-членов Евросоюза есть те, что готовы предоставить Израилю вседозволенность в его действиях, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Легко понять, что есть страны, которые по понятным историческим причинам готовы предоставить Израилю не только оружие, но и вседозволенность в его обороне или наступательных действиях. С другой стороны, есть такие страны как Испания, которые демонстрируют более активные усилия по соблюдению международного права, большую гуманитарную озабоченность последствиями войны, большую поддержку палестинцев, большую приверженность созданию палестинского государства", - сказал он в интервью телеканалу TVE.
Кроме того, Боррель отметил, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прислушалось ни к одному голосу, в результате чего "просьбы международного сообщества не допустить вторжения в Ливан остались без внимания, как и просьбы международного сообщества не входить в города Газы".
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, десятки тысяч выехали в соседнюю Сирию. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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