https://ria.ru/20241003/izrail-1976079163.html

Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива

Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива - РИА Новости, 03.10.2024

Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива

Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно". РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:21

2024-10-03T08:21

2024-10-03T08:30

в мире

тель-авив

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно"."Силы БПЛА... провели военную операцию с использованием нескольких... дронов, целью которой была важная цель в районе Яффы (Тель-Авива)... Операция успешно достигла своих целей", - говорится в заявлении военного представителя хуситов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html

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в мире, тель-авив, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024