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Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива - РИА Новости, 03.10.2024
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08:21 03.10.2024 (обновлено: 08:30 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/izrail-1976079163.html
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива - РИА Новости, 03.10.2024
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:21
2024-10-03T08:30
в мире
тель-авив
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно"."Силы БПЛА... провели военную операцию с использованием нескольких... дронов, целью которой была важная цель в районе Яффы (Тель-Авива)... Операция успешно достигла своих целей", - говорится в заявлении военного представителя хуситов в Telegram-канале.
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в мире, тель-авив, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива

Йеменские хуситы заявили об атаке дронами цели в районе Тель-Авива

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно".
"Силы БПЛА... провели военную операцию с использованием нескольких... дронов, целью которой была важная цель в районе Яффы (Тель-Авива)... Операция успешно достигла своих целей", - говорится в заявлении военного представителя хуситов в Telegram-канале.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
2 октября, 10:09
 
В миреТель-АвивИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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