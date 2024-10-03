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Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива - РИА Новости, 03.10.2024
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:21
2024-10-03T08:21
2024-10-03T08:30
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов "важную цель" в районе Тель-Авива в Израиле, операция прошла "успешно"."Силы БПЛА... провели военную операцию с использованием нескольких... дронов, целью которой была важная цель в районе Яффы (Тель-Авива)... Операция успешно достигла своих целей", - говорится в заявлении военного представителя хуситов в Telegram-канале.
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в мире, тель-авив, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йеменские хуситы заявили об успешной операции в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы заявили об атаке дронами цели в районе Тель-Авива