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В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор - РИА Новости, 03.10.2024
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20:01 03.10.2024 (обновлено: 20:11 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/irkutsk-1976256218.html
В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор
В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор - РИА Новости, 03.10.2024
В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор
Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:01
2024-10-03T20:11
происшествия
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ИРКУТС К, 3 окт - РИА Новости. Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. "В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции… Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января в Иркутской области председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев такими знаниями не обладала. Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Приангарья. Предварительно установлено, что за сертификаты, подтверждающие знание русского языка, злоумышленники выручили более 1,5 миллионов рублей. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при поддержке ОМОН "Удар" Росгвардии. СК возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, россия, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Россия, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

В Иркутске задержали глав этнических диаспор по подозрению в незаконной миграции

© Фото : Полиция Иркутской области. МВД/ВКонтактеОперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции в Иркутске
Оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции в Иркутске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Полиция Иркутской области. МВД/ВКонтакте
Оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции в Иркутске
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ИРКУТС К, 3 окт - РИА Новости. Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области.
"В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции… Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с января в Иркутской области председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев такими знаниями не обладала.
Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Приангарья. Предварительно установлено, что за сертификаты, подтверждающие знание русского языка, злоумышленники выручили более 1,5 миллионов рублей. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов.
Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при поддержке ОМОН "Удар" Росгвардии.
СК возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".
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