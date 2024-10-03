https://ria.ru/20241003/irkutsk-1976256218.html

В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор - РИА Новости, 03.10.2024

В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:01

2024-10-03T20:01

2024-10-03T20:11

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ИРКУТС К, 3 окт - РИА Новости. Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. "В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции… Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января в Иркутской области председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев такими знаниями не обладала. Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Приангарья. Предварительно установлено, что за сертификаты, подтверждающие знание русского языка, злоумышленники выручили более 1,5 миллионов рублей. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при поддержке ОМОН "Удар" Росгвардии. СК возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, россия, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)