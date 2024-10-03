Иран обратился к США с предупреждением, сообщили СМИ
Al Jazeera: Иран после ударов по Израилю направил США предупреждение
© Кадр видео из соцсетейИранский удар по Израилю
© Кадр видео из соцсетей
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Иран после ударов по Израилю передал при посредничестве Катара послание США, в котором предупредил, что больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.
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"В нашем сообщении, переданном Вашингтону по непрямым каналам связи, мы подтвердили, что этап сдержанности лишь с одной стороны закончился и что односторонняя сдержанность не отвечает нуждам нашей национальной безопасности", — приводит СМИ его слова.
Как отметил собеседник Al Jazeera, в послании подчеркивалось, что на любую израильскую атаку Иран даст "неординарный" ответ, который в том числе может затронуть объекты инфраструктуры. В то же время там говорилось, что Тегеран не желает региональной войны, но считает, что Тель-Авив должен испытать сдерживание на практике.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.