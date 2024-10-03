Рейтинг@Mail.ru
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/iran-1976162841.html
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков
Безъядерный статус Ирана в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение, Россия исходит из того, что... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:34
2024-10-03T14:34
иран
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Безъядерный статус Ирана в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение, Россия исходит из того, что нацеленность Ирана на развитие только мирного атома не меняется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я по-прежнему ориентируюсь на ту позицию, которая отрабатывалась иранской стороной уже длительное время, и она, как я понимаю, сохраняется - это развитие ядерной программы в сугубо мирных целях. На эту тему выпускались соответствующие документы, в том числе верховный руководитель в свое время выпустил фетву, мы это тоже отфиксировали как знак того, что политика в пользу мирного развития ядерной энергии прочна", - сказал Рябков. "Ситуация в мире меняется, угрозы Ирану растут. Есть множество признаков того, что многим не нравится самостоятельный курс страны в международных делах, но безъядерный статус этого государства по смыслу договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение", - заключил он.
https://ria.ru/20240702/iran-1956805892.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, сергей рябков, в мире
Иран, Россия, Сергей Рябков, В мире
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков

Рябков: безъядерный статус Ирана по ДНЯО никем не должен ставиться под сомнение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Безъядерный статус Ирана в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение, Россия исходит из того, что нацеленность Ирана на развитие только мирного атома не меняется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я по-прежнему ориентируюсь на ту позицию, которая отрабатывалась иранской стороной уже длительное время, и она, как я понимаю, сохраняется - это развитие ядерной программы в сугубо мирных целях. На эту тему выпускались соответствующие документы, в том числе верховный руководитель в свое время выпустил фетву, мы это тоже отфиксировали как знак того, что политика в пользу мирного развития ядерной энергии прочна", - сказал Рябков.
"Ситуация в мире меняется, угрозы Ирану растут. Есть множество признаков того, что многим не нравится самостоятельный курс страны в международных делах, но безъядерный статус этого государства по смыслу договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение", - заключил он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Иране допустили изменение ядерной доктрины в случае серьезной угрозы
2 июля, 10:28
 
ИранРоссияСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала