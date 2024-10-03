https://ria.ru/20241003/iran-1976162841.html

Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков

Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024

Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков

Безъядерный статус Ирана в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение, Россия исходит из того, что... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:34

2024-10-03T14:34

2024-10-03T14:34

иран

россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Безъядерный статус Ирана в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение, Россия исходит из того, что нацеленность Ирана на развитие только мирного атома не меняется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я по-прежнему ориентируюсь на ту позицию, которая отрабатывалась иранской стороной уже длительное время, и она, как я понимаю, сохраняется - это развитие ядерной программы в сугубо мирных целях. На эту тему выпускались соответствующие документы, в том числе верховный руководитель в свое время выпустил фетву, мы это тоже отфиксировали как знак того, что политика в пользу мирного развития ядерной энергии прочна", - сказал Рябков. "Ситуация в мире меняется, угрозы Ирану растут. Есть множество признаков того, что многим не нравится самостоятельный курс страны в международных делах, но безъядерный статус этого государства по смыслу договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение", - заключил он.

https://ria.ru/20240702/iran-1956805892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, сергей рябков, в мире