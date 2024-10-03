https://ria.ru/20241003/iran-1976096478.html

На всей территории Ирана возобновили авиасообщение

На всей территории Ирана возобновили авиасообщение - РИА Новости, 03.10.2024

На всей территории Ирана возобновили авиасообщение

Иран возобновил выполнение авиарейсов, отмененное накануне из-за эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по территории... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:19

2024-10-03T10:19

2024-10-03T10:28

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Иран возобновил выполнение авиарейсов, отмененное накануне из-за эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по территории Израиля, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.Днем ранее он сообщил, что авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока."После получения уверенности в том, что условия для полетов благоприятны и безопасны, и окончания (периода - ред.) наложенных ограничений, авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы сегодня с 5 утра (4:30 мск - ред.)", - приводит слова Язерлу агентство Mehr.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/bayden-1976061522.html

https://ria.ru/20241003/iran-1976061180.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире