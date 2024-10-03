https://ria.ru/20241003/iran-1976064070.html

СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 03.10.2024

СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

США и Израиль обсуждают возможность удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T01:30

2024-10-03T01:30

2024-10-03T01:30

израиль

сша

иран

джо байден

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politico

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на иранский ракетный обстрел территории Израиля, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных советников президента США Джо Байдена. "США активно общаются с Израилем по поводу ответа (на иранский обстрел - ред.), который может включать военный удар. Среди возможных вариантов, которые рассматриваются - удары (Израилем - ред.) по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии", - говорится в сообщении. Источники отметили, что американская сторона скорее предпочтет ограниченный ответ Израиля на ракетный обстрел Ираном. При этом, как пишет издание, теперь у Байдена может быть гораздо меньше возможностей влиять на ход событий на Ближнем Востоке ввиду неспособности США успешно урегулировать нестабильность в регионе. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/bayden-1976061522.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976063709.html

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израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, politico, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире