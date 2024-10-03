https://ria.ru/20241003/iran-1976061180.html

Иран предостерег страны от предоставления Израилю воздушного пространства

Иран предостерег страны от предоставления Израилю воздушного пространства - РИА Новости, 03.10.2024

Иран предостерег страны от предоставления Израилю воздушного пространства

Иранская сторона будет рассматривать как врага любое государство, которое предоставит свое воздушное пространство Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T00:24

2024-10-03T00:24

2024-10-03T00:24

израиль

иран

ливан

аббас аракчи

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джо байден

хезболла

оон

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ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Иранская сторона будет рассматривать как врага любое государство, которое предоставит свое воздушное пространство Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Более 90% наших ракет достигли целей и не были перехвачены. Мы уже говорили представителям других стран, что мы будем считать (врагом) каждого, кто предоставит свое воздушное пространство Израилю. Но надеюсь, что никто не даст такого разрешения", – приводит слова Аракчи иранское агентство SNN. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории Ливана, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах соседнего государства. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html

https://ria.ru/20241002/germaniya-1975997320.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html

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