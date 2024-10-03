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По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека - РИА Новости, 03.10.2024
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека
За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:42
2024-10-03T02:42
2024-10-03T02:42
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза. По нашему мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество", - сказал Калачев. В апреле прошлого года в Генпрокуратуре РФ сообщили РИА Новости, что несколько стран Запада в первом квартале отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях.
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россия, интерпол, в мире
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека
МВД: по каналам Интерпола за полгода не оказали готовность выдать РФ 32 человека
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
"За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза. По нашему мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество", - сказал Калачев.
В апреле прошлого года в Генпрокуратуре РФ сообщили РИА Новости, что несколько стран Запада в первом квартале отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях.