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По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека - РИА Новости, 03.10.2024
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02:42 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/interpol-1976066493.html
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека - РИА Новости, 03.10.2024
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека
За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:42
2024-10-03T02:42
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза. По нашему мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество", - сказал Калачев. В апреле прошлого года в Генпрокуратуре РФ сообщили РИА Новости, что несколько стран Запада в первом квартале отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях.
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россия, интерпол, в мире
Россия, Интерпол, В мире
По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека

МВД: по каналам Интерпола за полгода не оказали готовность выдать РФ 32 человека

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За шесть месяцев текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, в основном это относится к странам Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
"За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза. По нашему мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество", - сказал Калачев.
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В апреле прошлого года в Генпрокуратуре РФ сообщили РИА Новости, что несколько стран Запада в первом квартале отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях.
 
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