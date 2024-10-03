https://ria.ru/20241003/integratsiya-1976091629.html
Ульяновская и Ярославская области будут развивать экономическую интеграцию
Ульяновская и Ярославская области будут развивать экономическую интеграцию - РИА Новости, 03.10.2024
Ульяновская и Ярославская области будут развивать экономическую интеграцию
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:56
2024-10-03T09:56
2024-10-03T09:56
ульяновская область
ярославская область
алексей русских
михаил евраев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие межрегиональной экономической интеграции и всестороннее укрепление связей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. С 30 сентября официальная делегация во главе с губернатором Русских работает в Ярославской области в рамках развития промкооперации. Бизнес-делегация, а также представители промышленного блока правительства ознакомились с потенциалом "Рыбинского завода приборостроения", ПАО "Автодизель" и ПАО "Тутаевский моторный завод", которые выпускают дизельные двигатели, АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", производящим топливоподающую аппаратуру для автомобильных и тракторных дизельных двигателей, и ПАО Судостроительным заводом "Вымпел". "Ярославская область - один из наиболее развитых промышленных регионов. В последние годы видим положительную динамику объемов товарооборота между Ульяновской и Ярославской областями. Наш визит уже двадцатый выезд официальной делегации области по промкооперации в субъекты России, дружественные страны. По итогам таких бизнес-миссий под руководством глав регионов выявлено более 400 потенциальных и заключенных контрактов на сумму свыше двух миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Русских. Он добавил, что в Ярославской области работали 16 ульяновских предприятий – участников бизнес-миссии. Они предложили ярославским компаниям услуги по производству и ремонту оснастки, изготовлению композитов и пластиковых изделий, готовых изделий и компонентов. Наметили 100 кооперационных цепочек, к примеру, с ОДК "Сатурн", которое производит авиационные двигатели. Готовы развивать сотрудничество в машиностроении, станкостроении и приборостроении". По итогам визита Русских отметил потенциал в установлении партнерства с рядом компаний Ярославской области. Предприятия Ульяновской области презентовали производство готовых изделий и компонентов, обозначили готовность к поставке электротехнических изделий. Представили ассортимент инструментов и оборудования, разработку и внедрение программного обеспечения и цифровой инфраструктуры, а также услуги логистики и поставки комплектующих для удовлетворения потребностей крупнейших предприятий Ярославской области. Ульяновская делегация также провела переговоры с представителями туристического бизнеса Ярославской области, обменялись опытом с коллегами в сфере цифровизации архивного дела, реализации культурной политики, работе филиала Фонда "Защитники Отечества", заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240927/zavod-1975154941.html
https://ria.ru/20240927/natsproekt-1975002598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, алексей русских, михаил евраев
Ульяновская область, Ярославская область, Алексей Русских, Михаил Евраев
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие межрегиональной экономической интеграции и всестороннее укрепление связей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
С 30 сентября официальная делегация во главе с губернатором Русских работает в Ярославской области в рамках развития промкооперации.
Бизнес-делегация, а также представители промышленного блока правительства ознакомились с потенциалом "Рыбинского завода приборостроения", ПАО "Автодизель
" и ПАО "Тутаевский моторный завод", которые выпускают дизельные двигатели, АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", производящим топливоподающую аппаратуру для автомобильных и тракторных дизельных двигателей, и ПАО Судостроительным заводом "Вымпел".
"Ярославская область - один из наиболее развитых промышленных регионов. В последние годы видим положительную динамику объемов товарооборота между Ульяновской и Ярославской областями. Наш визит уже двадцатый выезд официальной делегации области по промкооперации в субъекты России
, дружественные страны. По итогам таких бизнес-миссий под руководством глав регионов выявлено более 400 потенциальных и заключенных контрактов на сумму свыше двух миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Русских.
Он добавил, что в Ярославской области работали 16 ульяновских предприятий – участников бизнес-миссии. Они предложили ярославским компаниям услуги по производству и ремонту оснастки, изготовлению композитов и пластиковых изделий, готовых изделий и компонентов. Наметили 100 кооперационных цепочек, к примеру, с ОДК "Сатурн", которое производит авиационные двигатели. Готовы развивать сотрудничество в машиностроении, станкостроении и приборостроении".
По итогам визита Русских отметил потенциал в установлении партнерства с рядом компаний Ярославской области. Предприятия Ульяновской области презентовали производство готовых изделий и компонентов, обозначили готовность к поставке электротехнических изделий. Представили ассортимент инструментов и оборудования, разработку и внедрение программного обеспечения и цифровой инфраструктуры, а также услуги логистики и поставки комплектующих для удовлетворения потребностей крупнейших предприятий Ярославской области.
Ульяновская делегация также провела переговоры с представителями туристического бизнеса Ярославской области, обменялись опытом с коллегами в сфере цифровизации архивного дела, реализации культурной политики, работе филиала Фонда "Защитники Отечества", заключили в пресс-службе.