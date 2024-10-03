https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976087622.html
Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут
Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут - РИА Новости, 03.10.2024
Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут
Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:32
2024-10-03T09:32
2024-10-03T09:52
бейрут
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
рафик харири
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976090855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2fbfdee09e6e36bbf06010bed97df9e.jpg
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ил-76 приземлился в аэропорту имени Рафика Харири, ливанской стороне будет передан гуманитарный груз, в том числе продукты питания, медикаменты, палатки и электрогенераторы. Самолет встретили посол РФ в Ливане Александр Рудаков и министр экологии Ливана Насер Ясин.Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России."Спецборт Ил-76 доставил гуманитарный груз общей массой 33 тонны, в составе которого продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241003/beyrut-1976067220.html
https://ria.ru/20240926/gagauzija-1974918623.html
бейрут
россия
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976090855_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6f76b986dd3a5fd34215cfca2c9221f.jpg
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
2024-10-03T09:32
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, рафик харири, ливан
Бейрут, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Рафик Харири, Ливан
Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут
Борт МЧС с гумпомощью прибыл в международный аэропорт Бейрута