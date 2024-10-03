https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976087622.html

Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут

Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут - РИА Новости, 03.10.2024

Борт МЧС с гумпомощью прибыл в Бейрут

Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:32

2024-10-03T09:32

2024-10-03T09:52

бейрут

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

рафик харири

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976090855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2fbfdee09e6e36bbf06010bed97df9e.jpg

БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз в международный аэропорт Бейрута, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ил-76 приземлился в аэропорту имени Рафика Харири, ливанской стороне будет передан гуманитарный груз, в том числе продукты питания, медикаменты, палатки и электрогенераторы. Самолет встретили посол РФ в Ливане Александр Рудаков и министр экологии Ливана Насер Ясин.Как сообщили в МЧС РФ, гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ и по поручению главы МЧС России."Спецборт Ил-76 доставил гуманитарный груз общей массой 33 тонны, в составе которого продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241003/beyrut-1976067220.html

https://ria.ru/20240926/gagauzija-1974918623.html

бейрут

россия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи 2024-10-03T09:32 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бейрут, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, рафик харири, ливан