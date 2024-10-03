Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже
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Углич с высоты птичьего полета . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Имущество двух гостиниц в Угличе и Ростове Ярославской области подготовили к продаже с аукциона, сообщает правительство региона.
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"Комплексы в Угличе и Ростове прошли все необходимые процедуры. Рыночная стоимость объектов, согласно оценке, превышает 1,7 миллиарда рублей. В октябре их выставят на торги через Российский аукционный дом. Начальная цена гостиницы в Ростове составит 812,8 миллиона рублей, в Угличе - 952,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что средства от продажи имущества поступят в бюджет региона.
"Но мы не только пополняем казну, но и находим новых собственников зданиям и имуществу. Для этого проведена большая работа. Здания, сооружения будут вовлечены в хозяйственный оборот, а значит, будут приносить региону пользу: налоги, рабочие места для жителей. Заброшенные, разрушенные объекты культурного наследия получают вторую жизнь", - сказал Евраев.
Сообщается, что с начала года правительство области реализовало с торгов 11 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона, на общую сумму 204,2 миллиона рублей. Кроме того, как сообщает правительство области, в собственность региона уже передан 51 объект Росимущества. Осталось девять, работа по ним ведется. Вопрос о необходимости принятия таких мер поднял Михаил Евраев в апреле во время Дней Ярославской области в Совете Федерации.
"Важно не только привести в порядок здания, сооружения, памятники истории и культуры в Ярославской области. В федеральной собственности и земельные участки, которые нередко заброшены. С ними тоже нужно разбираться", - подчеркнул губернатор.