Рейтинг@Mail.ru
Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:05 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gostinitsy-1976200342.html
Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже
Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже - РИА Новости, 03.10.2024
Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже
Имущество двух гостиниц в Угличе и Ростове Ярославской области подготовили к продаже с аукциона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:05
2024-10-03T16:05
ярославская область
ярославская область
углич
ростов
михаил евраев
российский аукционный дом
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757538160_0:194:2732:1731_1920x0_80_0_0_58e57f5be63024d82d68ce95e8fe1d10.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Имущество двух гостиниц в Угличе и Ростове Ярославской области подготовили к продаже с аукциона, сообщает правительство региона. "Комплексы в Угличе и Ростове прошли все необходимые процедуры. Рыночная стоимость объектов, согласно оценке, превышает 1,7 миллиарда рублей. В октябре их выставят на торги через Российский аукционный дом. Начальная цена гостиницы в Ростове составит 812,8 миллиона рублей, в Угличе - 952,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что средства от продажи имущества поступят в бюджет региона. "Но мы не только пополняем казну, но и находим новых собственников зданиям и имуществу. Для этого проведена большая работа. Здания, сооружения будут вовлечены в хозяйственный оборот, а значит, будут приносить региону пользу: налоги, рабочие места для жителей. Заброшенные, разрушенные объекты культурного наследия получают вторую жизнь", - сказал Евраев. Сообщается, что с начала года правительство области реализовало с торгов 11 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона, на общую сумму 204,2 миллиона рублей. Кроме того, как сообщает правительство области, в собственность региона уже передан 51 объект Росимущества. Осталось девять, работа по ним ведется. Вопрос о необходимости принятия таких мер поднял Михаил Евраев в апреле во время Дней Ярославской области в Совете Федерации. "Важно не только привести в порядок здания, сооружения, памятники истории и культуры в Ярославской области. В федеральной собственности и земельные участки, которые нередко заброшены. С ними тоже нужно разбираться", - подчеркнул губернатор.
ярославская область
углич
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757538160_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ae148fd7c2f1acc4832550d180847e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, углич, ростов, михаил евраев, российский аукционный дом, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), совет федерации рф
Ярославская область, Ярославская область, Углич, Ростов, Михаил Евраев, Российский аукционный дом, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Совет Федерации РФ

Имущество двух гостиниц в Ярославской области подготовили к продаже

CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) / Углич с высоты птичьего полета
Углич с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
Углич с высоты птичьего полета . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Имущество двух гостиниц в Угличе и Ростове Ярославской области подготовили к продаже с аукциона, сообщает правительство региона.
«
"Комплексы в Угличе и Ростове прошли все необходимые процедуры. Рыночная стоимость объектов, согласно оценке, превышает 1,7 миллиарда рублей. В октябре их выставят на торги через Российский аукционный дом. Начальная цена гостиницы в Ростове составит 812,8 миллиона рублей, в Угличе - 952,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что средства от продажи имущества поступят в бюджет региона.
"Но мы не только пополняем казну, но и находим новых собственников зданиям и имуществу. Для этого проведена большая работа. Здания, сооружения будут вовлечены в хозяйственный оборот, а значит, будут приносить региону пользу: налоги, рабочие места для жителей. Заброшенные, разрушенные объекты культурного наследия получают вторую жизнь", - сказал Евраев.
Сообщается, что с начала года правительство области реализовало с торгов 11 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона, на общую сумму 204,2 миллиона рублей. Кроме того, как сообщает правительство области, в собственность региона уже передан 51 объект Росимущества. Осталось девять, работа по ним ведется. Вопрос о необходимости принятия таких мер поднял Михаил Евраев в апреле во время Дней Ярославской области в Совете Федерации.
"Важно не только привести в порядок здания, сооружения, памятники истории и культуры в Ярославской области. В федеральной собственности и земельные участки, которые нередко заброшены. С ними тоже нужно разбираться", - подчеркнул губернатор.
 
Ярославская областьЯрославская областьУгличРостовМихаил ЕвраевРоссийский аукционный домФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала