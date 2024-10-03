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В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного - РИА Новости, 03.10.2024
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03:41 03.10.2024 (обновлено: 13:06 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html
В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного
В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного - РИА Новости, 03.10.2024
В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного
Предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного, обсуждаемое в обществе, является неоднозначным, это может повлиять не... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:41
2024-10-03T13:06
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного, обсуждаемое в обществе, является неоднозначным, это может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова."Предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного, прямо скажу, неоднозначное, и у него есть две стороны медали. За благими намерениями освободить россиян с симптомами простуды от работы на два-три дня без больничного на самом деле скрыты очень серьезные механизмы, которые могут повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье", — рассказала депутат. По ее мнению как медика, если человек почувствовал недомогание и у него появились первые признаки простуды, то нужно в первую очередь обращаться к лечащему врачу, а не заниматься самолечением, клиническая симптоматика ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции достаточно схожа, только врач в данной ситуации может разобраться."Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу. Здоровьем, своим и окружающих, рисковать нельзя! Кроме того, а как доказать без справки от врача, действительно ли человек заболел или он просто решил отдохнуть, сославшись на недомогание? А если такая тенденция в стране приобретет массовый характер?" — добавила Фролова. Кроме того, по словам парламентария, это может негативно повлиять на дисциплину, без больничного теряется всякая возможность контроля."И наконец, а из каких источников финансирования будут оплачиваться такие дни отдыха? Правила выхода на больничный в России понятны, и они регулируются действующим законодательством. А вот с обсуждаемым сегодня в обществе предложением, я думаю, больше вопросов, нежели ответов", — заключила Фролова.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975746380.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного

В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного, обсуждаемое в обществе, является неоднозначным, это может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного, прямо скажу, неоднозначное, и у него есть две стороны медали. За благими намерениями освободить россиян с симптомами простуды от работы на два-три дня без больничного на самом деле скрыты очень серьезные механизмы, которые могут повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье", — рассказала депутат.
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По ее мнению как медика, если человек почувствовал недомогание и у него появились первые признаки простуды, то нужно в первую очередь обращаться к лечащему врачу, а не заниматься самолечением, клиническая симптоматика ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции достаточно схожа, только врач в данной ситуации может разобраться.
"Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу. Здоровьем, своим и окружающих, рисковать нельзя! Кроме того, а как доказать без справки от врача, действительно ли человек заболел или он просто решил отдохнуть, сославшись на недомогание? А если такая тенденция в стране приобретет массовый характер?" — добавила Фролова.
Кроме того, по словам парламентария, это может негативно повлиять на дисциплину, без больничного теряется всякая возможность контроля.
"И наконец, а из каких источников финансирования будут оплачиваться такие дни отдыха? Правила выхода на больничный в России понятны, и они регулируются действующим законодательством. А вот с обсуждаемым сегодня в обществе предложением, я думаю, больше вопросов, нежели ответов", — заключила Фролова.
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