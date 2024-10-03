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В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд - РИА Новости, 03.10.2024
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01:12 03.10.2024 (обновлено: 03:34 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976063839.html
В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд
В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд - РИА Новости, 03.10.2024
В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T01:12
2024-10-03T03:34
леонид слуцкий (политик)
евгения маркова
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет внесен на рассмотрение Госдумы 3 октября. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, поддержавшей концепцию проекта."Мы разработали эту инициативу именно после того, как пообщались лично с нашими избирателями. Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет. Транспорт после 23.00 зачастую не ходит. В случае отсутствия личного авто, у людей оставался единственный выход – вызвать такси. При этом я напомню, что цены на услуги такси существенно поднялись. Таким образом, реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены, сокращается. Наш законопроект призван решить эту несправедливость", – пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Евгений Марков. По его мнению, финансовое бремя по оплате проезда до работы в таких условиях должен нести работодатель для того, чтобы работник находился в справедливых трудовых условиях, а не зависел от добропорядочности работодателя.
https://ria.ru/20241002/gd-1975914383.html
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леонид слуцкий (политик), евгения маркова, госдума рф, лдпр, общество
Леонид Слуцкий (политик), Евгения Маркова, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд

В ГД хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет внесен на рассмотрение Госдумы 3 октября.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, поддержавшей концепцию проекта.
"Мы разработали эту инициативу именно после того, как пообщались лично с нашими избирателями. Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет. Транспорт после 23.00 зачастую не ходит. В случае отсутствия личного авто, у людей оставался единственный выход – вызвать такси. При этом я напомню, что цены на услуги такси существенно поднялись. Таким образом, реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены, сокращается. Наш законопроект призван решить эту несправедливость", – пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Евгений Марков.
По его мнению, финансовое бремя по оплате проезда до работы в таких условиях должен нести работодатель для того, чтобы работник находился в справедливых трудовых условиях, а не зависел от добропорядочности работодателя.
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