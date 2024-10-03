Рейтинг@Mail.ru
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 03.10.2024 (обновлено: 13:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gosdep-1976098840.html
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.10.2024
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
Американское правительство поразилось темпами работы оборонно-промышленного комплекса России, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в интервью... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:32
2024-10-03T13:12
россия
сша
владимир путин
государственный департамент сша
фонд карнеги
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское правительство поразилось темпами работы оборонно-промышленного комплекса России, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги*.&quot;На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас&quot;, — заявил американский политик.По его словам, уровень милитаризации России и ее способность восполнять военную технику и боеприпасы вызывает настоящую тревогу на Западе.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20241003/general-1976089889.html
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976082620.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, государственный департамент сша, фонд карнеги, в мире, политика
Россия, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, Фонд Карнеги, В мире, Политика
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России

Замгоссекретаря Кэмпбелл: Госдеп поражен темпами работы ОПК России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское правительство поразилось темпами работы оборонно-промышленного комплекса России, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги*.
«

"На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заявил американский политик.

Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
Вчера, 09:43
По его словам, уровень милитаризации России и ее способность восполнять военную технику и боеприпасы вызывает настоящую тревогу на Западе.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники.
*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Только уничтожение". На Западе сделали заявление об Украине
Вчера, 08:58
 
РоссияСШАВладимир ПутинГосударственный департамент СШАФонд КарнегиВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала