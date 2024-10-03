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"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.10.2024
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
Американское правительство поразилось темпами работы оборонно-промышленного комплекса России, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в интервью... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:32
2024-10-03T10:32
2024-10-03T13:12
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское правительство поразилось темпами работы оборонно-промышленного комплекса России, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги*."На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заявил американский политик.По его словам, уровень милитаризации России и ее способность восполнять военную технику и боеприпасы вызывает настоящую тревогу на Западе.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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россия, сша, владимир путин, государственный департамент сша, фонд карнеги, в мире, политика
Россия, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, Фонд Карнеги, В мире, Политика
"Поражают нас". В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
Замгоссекретаря Кэмпбелл: Госдеп поражен темпами работы ОПК России