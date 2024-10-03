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Жительница Горловки рассказала о спасении после взрыва украинского дрона - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 03.10.2024 (обновлено: 19:59 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976255779.html
Жительница Горловки рассказала о спасении после взрыва украинского дрона
Жительница Горловки рассказала о спасении после взрыва украинского дрона - РИА Новости, 03.10.2024
Жительница Горловки рассказала о спасении после взрыва украинского дрона
Жительница Горловки в ДНР Анастасия Чепикова рассказала, как, спасаясь после взрыва украинского дрона-камикадзе, ей пришлось перелезть через балкон на крышу... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:58
2024-10-03T19:59
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
специальная военная операция на украине
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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 окт - РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР Анастасия Чепикова рассказала, как, спасаясь после взрыва украинского дрона-камикадзе, ей пришлось перелезть через балкон на крышу 14-этажного дома. "Оно бахнуло, а у меня был открыт балкон, и в меня полетели камни. Я захожу в тамбур, полы горят, все горит. Я попыталась открыть дверь - не получилось вообще. Оно заклинило, повернулась, у меня сзади все пылает. Я вышла вот сюда, на балкон с собакой, с телефоном и перелезла через вот это вот все, и встала на крышу, и сидела на крыше, звала помощь. Пришли соседи, спасибо им большое, и подняли меня наверх через трубу. Я ногами залезала наверх. Недолго сидела, но дым, пожар сам близко приближался уже именно по крыше и за мной тоже все горело", - рассказала она журналистам. Как передает корреспондент РИА Новости, судя по следу от взрыва, дрон-камикадзе попал непосредственно в крышу 14-этажного дома. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника - множество аккумуляторов и составляющие двигателя. Кроме того, пожаром уничтожено по меньшей мере две квартиры - на 14-м и 13-м этажах. Как уточнили очевидцы, в результате происшествия никто не пострадал. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943101077.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Жительница Горловки рассказала о спасении после взрыва украинского дрона

Жительнице Горловки пришлось перелезть на крышу 14-этажного дома из-за дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 окт - РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР Анастасия Чепикова рассказала, как, спасаясь после взрыва украинского дрона-камикадзе, ей пришлось перелезть через балкон на крышу 14-этажного дома.
"Оно бахнуло, а у меня был открыт балкон, и в меня полетели камни. Я захожу в тамбур, полы горят, все горит. Я попыталась открыть дверь - не получилось вообще. Оно заклинило, повернулась, у меня сзади все пылает. Я вышла вот сюда, на балкон с собакой, с телефоном и перелезла через вот это вот все, и встала на крышу, и сидела на крыше, звала помощь. Пришли соседи, спасибо им большое, и подняли меня наверх через трубу. Я ногами залезала наверх. Недолго сидела, но дым, пожар сам близко приближался уже именно по крыше и за мной тоже все горело", - рассказала она журналистам.
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Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке
Вчера, 19:40
Как передает корреспондент РИА Новости, судя по следу от взрыва, дрон-камикадзе попал непосредственно в крышу 14-этажного дома. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника - множество аккумуляторов и составляющие двигателя.
Кроме того, пожаром уничтожено по меньшей мере две квартиры - на 14-м и 13-м этажах. Как уточнили очевидцы, в результате происшествия никто не пострадал.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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