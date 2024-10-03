https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976081974.html

В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители

В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители - РИА Новости, 03.10.2024

В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители

Двое мирных жителей ранены утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:53

2024-10-03T08:53

2024-10-03T09:04

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 7.30 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241002/gorlovka-1976035315.html

горловка

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия