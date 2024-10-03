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В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители - РИА Новости, 03.10.2024
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08:53 03.10.2024 (обновлено: 09:04 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976081974.html
В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители
В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители - РИА Новости, 03.10.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители
Двое мирных жителей ранены утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:53
2024-10-03T09:04
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 7.30 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/gorlovka-1976035315.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Россия
В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранены мирные жители

На рынке в Горловке при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ ранены двое мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены утром на рынке в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 7.30 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 00.15 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по центру города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
2 октября, 20:24
 
ГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролРоссия
 
 
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