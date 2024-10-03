https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ

Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ

Авантюра в Курской области задумывалась Зеленским как гениальный PR-ход, который должен был унизить Путина, испугать и озлобить российское население, впечатлить РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T15:09

россия

угледар

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

аналитика

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Авантюра в Курской области задумывалась Зеленским как гениальный PR-ход, который должен был унизить Путина, испугать и озлобить российское население, впечатлить руководство США и заставить командование ВС России бросить на купирование прорыва резервы с "большого" фронта и тем самым остановить наше наступление сразу на нескольких направлениях. Для этого со многих участков обороны, включая Южнодонецкое направление, были сняты различные части ВСУ.Но, как и многие другие, этот план не сработал: русская армия натиск не сбавила, и в оборонительных порядках ВСУ начали появляться трещины. В итоге растянутый Зеленским фронт лопнул, причем громко и вонюче лопнул в самом прочном месте — в Угледаре.Угледар считался одним из важнейших укрепрайонов и "замковым камнем" всей обороны ВСУ, который с марта 2022 года "цементировал" весь Южный фронт в Донбассе и угрожал логистике ВС России. Угледар был сам по себе практически неприступной крепостью: он расположен на холме и окружен естественными водными преградами, а благодаря обзору на десятки километров с плотной высокой застройки и терриконов шахт наступать на город по плоской, как стол, степи было смертельно. Мало того: ВСУ готовили Угледар к обороне с 2014 года, заливая все здания на два этажа вниз бетоном, что делало применение артиллерии неэффективным.Но каждый орешек можно разгрызть, если сначала вмазать по нему кувалдой.Сделав выводы из предыдущих попыток взять Угледар "в лоб", русские войска замкнули город в клещи и перерезали физически и огнем все пути снабжения. Это делалось под торжественный аккомпанемент ВКС России, которые освоили симфонию "объектового выжигания", когда за один заход наши самолеты сбрасывали по 10, 20 и 30 сверхмощных авиабомб с УПМК, что превращало цель за целью в кровавую пыль — а всего за день "фортеце" передавали пламенный привет порядка 150 бомб.Еще одной творческой находкой наших войск было решение не замыкать кольцо вокруг города полностью. Наши оставили узкий коридор шириной километр-два, который простреливался с двух сторон, и он стал для ВСУ в буквальном смысле коридором смерти: постоянные попытки подвезти боеприпасы или осуществить ротацию оставляли в нем сотни трупов, а при последнем отходе через него остатков гарнизона живыми добрались меньше половины.Штурм Угледара длился всего 12 дней, и его финальная стадия пришлась на время визита Зеленского в Вашингтон. Не желая омрачать презентацию своего "плана победы" Байдену, Зеленский игнорировал призывы срочно сдать город, чтобы спасти побольше солдат, и милостиво разрешил Сырскому начать вывод войск только после возвращения.Но было уже поздно — "сохранение лица" Зеленского перед своими хозяевами обошлось украинской армии в несколько тысяч жизней.В итоге вчера Киев официально подтвердил потерю контроля над Угледаром: оперативное командование "Хортица" заявило об "истощении украинской обороны Угледара и выходе личного состава из города после того, как возникла угроза его окружения".Как и следовало ожидать, в западных СМИ Угледар из символа стойкости Украины за секунду превратился в пустое место. В частности, известный американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что "Угледар не представляет особой ценности, и его взятие Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций ВС России".Ну конечно.Освобождение Угледара — это важный стратегический успех российских войск и одна из главных побед в кампании 2024 года. Успешная операция одновременно решает целый ряд застарелых проблем и открывает перед нашими войсками самые серьезные возможности.Во-первых, мы "срезали" так называемый угледарский балкон, который находился на стыке Запорожского и Донецкого фронтов и представлял постоянную угрозу группировке, прикрывавшей подходы к Мариуполю. Теперь кардинально снизятся возможности ВСУ по обстрелам Донецка из ствольной артиллерии и будет разблокирована важная стратегическая ж/д линия Донецк — Мариуполь, благодаря чему теперь российская армия получает новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск.Во-вторых, наши войска выходят на оперативный простор. Угледар — последний крупный укрепрайон ВСУ на Южнодонецком направлении, за которым начинается ровная степь, где до Большой Новоселки и Курахово отступающие части ВСУ не имеют никаких долговременных укреплений и обречены на тотальное и безжалостное уничтожение. При этом количество войск, которые Зеленский и Сырский, скорее всего, бросят для сдерживания нашего наступления, не имеет никакого значения: спрятаться и закопаться здесь невозможно, а в отсутствие любой застройки в зимний период смерть украинских солдат будет и быстрой, и холодной.А те остатки угледарского гарнизона, которым удастся добежать до Богоявленки и Курахово, где были подготовлены укрепрайоны, там и останутся, потому что прямо сейчас наши войска превращают их в пыль, не давая вэсэушникам закрепиться.В общем и целом благодаря взятию Угледара армия России серьезно ослабила оборону Украины на всем восточном участке фронта и вплотную приблизилась к достижению важной цели — выходу на границы Луганской и Донецкой областей.Американское издание The Washington Post вчера написало, что "российская армия продвигается по Украине темпами, невиданными с 2022 года".А вы не смотрите, а то голова закружится.

https://ria.ru/20241003/taktika-1976071816.html

https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html

https://ria.ru/20241002/ugledar-1975928309.html

https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html

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россия, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, аналитика