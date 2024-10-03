Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности
Песков: назначения участников "Время героев" на должности рациональны
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, с процессом подготовки, поэтому процесс будет продолжаться. Не единовременный, а растянутый процесс", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда ждать новых назначений на должности участников программы.
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