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Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности - РИА Новости, 03.10.2024
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12:24 03.10.2024 (обновлено: 12:54 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности - РИА Новости, 03.10.2024
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности
Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:24
2024-10-03T12:54
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, с процессом подготовки, поэтому процесс будет продолжаться. Не единовременный, а растянутый процесс", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда ждать новых назначений на должности участников программы.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности

Песков: назначения участников "Время героев" на должности рациональны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, с процессом подготовки, поэтому процесс будет продолжаться. Не единовременный, а растянутый процесс", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда ждать новых назначений на должности участников программы.
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