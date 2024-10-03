https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности

Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности - РИА Новости, 03.10.2024

Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности

Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:24

2024-10-03T12:24

2024-10-03T12:54

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер, здесь нет и не может быть кампанейщины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, с процессом подготовки, поэтому процесс будет продолжаться. Не единовременный, а растянутый процесс", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда ждать новых назначений на должности участников программы.

https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, политика