"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes
Forbes: "Газпром" возглавил топ-10 убыточных корпораций в РФ по итогам 2023 года
Вывеска компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в нем занял "Газпром", при этом убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса, заявляется на сайте издания.
Уточняется, что с помощью опубликованных компаниями финансовой или бухгалтерской отчетности за 2023 год, а также с помощью данных ФНС России и Росстата, представленных в системе СПАРК, издание составило такой список. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и тому подобным стандартам. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ.
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Утверждается, что убыток "Газпрома" был самым большим и составил 583,1 миллиарда рублей. Издание отмечает, что, несмотря на убыток, у компании стабильный бизнес. Чистый денежный поток от операционной деятельности не только не уменьшился, но даже вырос на 5%, до 2,3 триллиона рублей по итогам 2023 года. "То есть убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса. Неудивительно, что по итогам первого полугодия 2024-го "Газпром" получил уже чистую прибыль — почти 1,1 триллиона рублей", - утверждается в сообщении.
При этом согласно отчету "Газпрома" по МСФО по итогам 2023 года, его чистый убыток, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей годом ранее.
Помимо "Газпрома", в десятку получивших наибольшие убытки вошли Амурский газохимический комплекс, Ozon, Объединенная авиастроительная корпорация, VK, "Междуречье", Московский метрополитен, "Русгаздобыча", "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" и "Пивоваренная компания Балтика".
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