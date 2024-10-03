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"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes - РИА Новости, 03.10.2024
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03:54 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gazprom-1976068603.html
"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes
"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes - РИА Новости, 03.10.2024
"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes
Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в нем занял "Газпром", при этом... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:54
2024-10-03T03:54
россия
газпром
федеральная служба государственной статистики (росстат)
forbes
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в нем занял "Газпром", при этом убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса, заявляется на сайте издания. Уточняется, что с помощью опубликованных компаниями финансовой или бухгалтерской отчетности за 2023 год, а также с помощью данных ФНС России и Росстата, представленных в системе СПАРК, издание составило такой список. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и тому подобным стандартам. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ. Утверждается, что убыток "Газпрома" был самым большим и составил 583,1 миллиарда рублей. Издание отмечает, что, несмотря на убыток, у компании стабильный бизнес. Чистый денежный поток от операционной деятельности не только не уменьшился, но даже вырос на 5%, до 2,3 триллиона рублей по итогам 2023 года. "То есть убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса. Неудивительно, что по итогам первого полугодия 2024-го "Газпром" получил уже чистую прибыль — почти 1,1 триллиона рублей", - утверждается в сообщении. При этом согласно отчету "Газпрома" по МСФО по итогам 2023 года, его чистый убыток, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей годом ранее. Помимо "Газпрома", в десятку получивших наибольшие убытки вошли Амурский газохимический комплекс, Ozon, Объединенная авиастроительная корпорация, VK, "Междуречье", Московский метрополитен, "Русгаздобыча", "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" и "Пивоваренная компания Балтика".
https://ria.ru/20240926/ren-1974902534.html
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россия, газпром, федеральная служба государственной статистики (росстат), forbes, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Газпром, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Forbes, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes

Forbes: "Газпром" возглавил топ-10 убыточных корпораций в РФ по итогам 2023 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска компании "Газпром"
Вывеска компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в нем занял "Газпром", при этом убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса, заявляется на сайте издания.
Уточняется, что с помощью опубликованных компаниями финансовой или бухгалтерской отчетности за 2023 год, а также с помощью данных ФНС России и Росстата, представленных в системе СПАРК, издание составило такой список. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и тому подобным стандартам. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ.
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Утверждается, что убыток "Газпрома" был самым большим и составил 583,1 миллиарда рублей. Издание отмечает, что, несмотря на убыток, у компании стабильный бизнес. Чистый денежный поток от операционной деятельности не только не уменьшился, но даже вырос на 5%, до 2,3 триллиона рублей по итогам 2023 года. "То есть убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса. Неудивительно, что по итогам первого полугодия 2024-го "Газпром" получил уже чистую прибыль — почти 1,1 триллиона рублей", - утверждается в сообщении.
При этом согласно отчету "Газпрома" по МСФО по итогам 2023 года, его чистый убыток, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей годом ранее.
Помимо "Газпрома", в десятку получивших наибольшие убытки вошли Амурский газохимический комплекс, Ozon, Объединенная авиастроительная корпорация, VK, "Междуречье", Московский метрополитен, "Русгаздобыча", "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" и "Пивоваренная компания Балтика".
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РоссияГазпромФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ForbesФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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