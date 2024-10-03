https://ria.ru/20241003/fsb-1976093974.html

ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой

ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 03.10.2024

ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой

ФСБ РФ показала видео задержания сотрудников украинской военной разведки, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:11

2024-10-03T10:11

2024-10-03T14:59

россия

литва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининград

министерство обороны украины

безопасность

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания сотрудников украинской военной разведки, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калининграде сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По информации спецслужбы, военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры. Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ.На видео показан момент задержания шпионов. Видно, как сотрудники ФСБ забирают у них ребенка.По словам одного из задержанных, он осуществлял фото- и видеосъемку средств охраны государственной границы РФ с литовской стороны и действовал по заданию от сотрудника ГУР МОУ по имени Юрий.

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

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Задержание украинских шпионов Задержанные украинские шпионы признались, что должны были собрать данные об охране российской границы и похитить ребенка. Видео опубликовала ФСБ. 2024-10-03T10:11 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининград, министерство обороны украины, безопасность