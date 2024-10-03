https://ria.ru/20241003/fsb-1976093974.html
ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой
ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 03.10.2024
ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой
ФСБ РФ показала видео задержания сотрудников украинской военной разведки, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:11
2024-10-03T10:11
2024-10-03T14:59
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания сотрудников украинской военной разведки, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калининграде сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По информации спецслужбы, военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры. Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ.На видео показан момент задержания шпионов. Видно, как сотрудники ФСБ забирают у них ребенка.По словам одного из задержанных, он осуществлял фото- и видеосъемку средств охраны государственной границы РФ с литовской стороны и действовал по заданию от сотрудника ГУР МОУ по имени Юрий.
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Задержание украинских шпионов
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были собрать данные об охране российской границы и похитить ребенка. Видео опубликовала ФСБ.
2024-10-03T10:11
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РИА Новости
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россия, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининград, министерство обороны украины, безопасность
Россия, Литва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калининград, Министерство обороны Украины, Безопасность
ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой
ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на российско-литовской границе