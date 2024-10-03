ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой
ФСБ задержала украинских шпионов при пересечении российско-литовской границы
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ.
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"ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны", — рассказали в ведомстве.
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Для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности.
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"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", — отметили в ФСБ.
Следственным отделом управления ведомства по Калининградской области против задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантов заключили под стражу.
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