https://ria.ru/20241003/fsb-1976090405.html

ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 03.10.2024

ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:49

2024-10-03T09:49

2024-10-03T14:13

россия

украина

литва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ. "ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны", — рассказали в ведомстве. Для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства. После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности. "При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", — отметили в ФСБ.Следственным отделом управления ведомства по Калининградской области против задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантов заключили под стражу.

https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинских шпионов Задержанные украинские шпионы признались, что должны были собрать данные об охране российской границы и похитить ребенка. Видео опубликовала ФСБ. 2024-10-03T09:49 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)