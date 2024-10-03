Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 03.10.2024 (обновлено: 14:13 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/fsb-1976090405.html
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 03.10.2024
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой
На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:49
2024-10-03T14:13
россия
украина
литва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976093105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20f89831443fa6a49a558bfda265160a.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ. "ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны", — рассказали в ведомстве. Для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства. После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности. &quot;При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ&quot;, — отметили в ФСБ.Следственным отделом управления ведомства по Калининградской области против задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантов заключили под стражу.
https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
россия
украина
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание украинских шпионов
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были собрать данные об охране российской границы и похитить ребенка. Видео опубликовала ФСБ.
2024-10-03T09:49
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976093105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84444e575302b361cb9db8eb8ed098e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Литва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

ФСБ задержала украинских шпионов при пересечении российско-литовской границы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На границе с Литвой задержали украинских шпионов, сообщила ФСБ.
«
"ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны", — рассказали в ведомстве.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Херсонской области будут судить украинского шпиона
18 сентября, 09:53
Для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности.
«

"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", — отметили в ФСБ.

Следственным отделом управления ведомства по Калининградской области против задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантов заключили под стражу.
Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ
27 сентября, 10:57
 
РоссияУкраинаЛитваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала