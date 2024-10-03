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Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы - РИА Новости, 03.10.2024
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08:54 03.10.2024 (обновлено: 12:05 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/falkov-1976082061.html
Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы
Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы - РИА Новости, 03.10.2024
Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы
Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:54
2024-10-03T12:05
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводятся на сайте Минобрнауки."Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, - только в 2026 году", - сказал министр.Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний.
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы

Фальков: изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут поэтапно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводятся на сайте Минобрнауки.
"Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, - только в 2026 году", - сказал министр.
Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний.
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ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Валерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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