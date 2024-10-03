https://ria.ru/20241003/falkov-1976082061.html

Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы

Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы - РИА Новости, 03.10.2024

Фальков анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы

Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:54

2024-10-03T08:54

2024-10-03T12:05

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

валерий фальков

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводятся на сайте Минобрнауки."Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, - только в 2026 году", - сказал министр.Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний.

https://ria.ru/20240923/rosobrnadzor-1974231008.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование