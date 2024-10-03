https://ria.ru/20241003/eyes-1975750008.html

"Россия одна из худших". В мире распространяется опасная для детей эпидемия

"Россия одна из худших". В мире распространяется опасная для детей эпидемия - РИА Новости, 03.10.2024

"Россия одна из худших". В мире распространяется опасная для детей эпидемия

Близорукость все чаще диагностируют у несовершеннолетних. Россия — в числе лидеров по этому показателю. Почему так происходит и можно ли исправить ситуацию — в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:09

наука

зрение

медицина

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Близорукость все чаще диагностируют у несовершеннолетних. Россия — в числе лидеров по этому показателю. Почему так происходит и можно ли исправить ситуацию — в материале РИА Новости.Почти каждый второйКоманда ученых из Университета имени Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) провела комплексный анализ 276 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 5,4 миллиона человек из 50 стран. Статья опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology.Оказалось, что доля детей и подростков с миопией (научное название близорукости) за последние 33 года значительно выросла. Если в 1990-м проблемы со зрением были у четверти несовершеннолетних (24,32 процента), то в 2023-м — более чем у трети (35,81). При этом хуже всего видят вдаль жители Восточной Азии (35,22 процента), горожане (28,55), девочки (33,57) и старшеклассники (45,71).В некоторых странах очки или контактные линзы требуются абсолютному большинству детей: в Японии — 85,95 процента, в Южной Корее — 73,94. На третьем месте с большим отставанием от лидеров — Россия: 46,17 процента. В первую десятку также вошли Сингапур (44,05), Китай (41,11), Греция (38,28), Италия (33,15), Индонезия (32,68), Мексика (32,48), Малайзия (31,88).В то же время в некоторых странах распространение миопии остается на уровне статистической погрешности. В Буркино-Фасо — 1,37 процента близоруких детей, в Уганде — 1,28, а в Парагвае и вовсе 0,98. В Африке заболевание встречается в семь раз реже, чем в Восточной Азии.Основываясь на динамике распространения этой глобальной "эпидемии", ученые спрогнозировали, что к 2040-му в мире будет 36,59 процента несовершеннолетних со слабым зрением, к 2050-му — уже 39,8 процента, а это 740 миллионов человек."Мы не могли этого представить"Почему заболеваемость растет, точно не известно. Крайне важна наследственность, отмечают российские офтальмологи. "Ребенку передается именно предрасположенность к близорукости, а не сама патология. Если миопия наблюдается у одного из родителей — вероятность составляет 31 процент, а если у обоих — то 46 процентов",— говорит заведующая детским отделением клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Анна Шпак.Но генетика — далеко не единственный фактор. Существует устойчивая корреляция между миопией и учебным процессом. Так, в Гонконге и Сингапуре очень рано начинаются довольно интенсивные дошкольные занятия — с двух и трех лет соответственно. Тогда как хорошее зрение жителей Африки может объясняться низким уровнем грамотности и поздним началом формального образования, считают ученые из Университета Сунь Ятсена.По их мнению, более слабое зрение у девочек связано с тем, что они дольше корпят над учебниками и тетрадями и меньше времени проводят на свежем воздухе. Рост близорукости у подростков совпадает с увеличением учебной нагрузки: постоянное напряжение цилиарных мышц часто приводит к усталости глаз и миопии.Глазные хирурги констатируют: широкое распространение смартфонов серьезно ухудшило ситуацию."Мы с коллегами больше двадцати лет делаем операции лазерной коррекции дальнозоркости и близорукости. И такого массового возврата миопии после операций, как в последние пять-семь лет, раньше не наблюдали. Человек делает коррекцию, а через год-два у него уже минус 1-1,5 диоптрии, — рассказывает заведующая офтальмологическим отделением клинического госпиталя "Лапино" Наталья Калинина. — Мы считаем, что это за счет зрительной нагрузки на близком расстоянии. Все-таки раньше так много телефоном не пользовались. Невозможно было представить, чтобы люди куда-то смотрели вблизи по двенадцать часов в сутки”.По мнению врача, высокая позиция России в списке самых "близоруких" стран может быть связана с развитой сетью высокоскоростного интернета, благодаря которой можно безотрывно пользоваться смартфоном."Глупая рекомендация"Калинина считает, что исправить ситуацию практически нельзя. "Я не могу сказать пациенту: "Не пользуйтесь телефоном и компьютером". Это глупая, невыполнимая рекомендация. Безопасное для глаз расстояние до экрана — три метра, но мы же не можем держать телефон в трех метрах от глаз", — объясняет эксперт. Она сомневается, что массовый запрет телефонов в школах поможет — ученики все равно будут пользоваться устройствами дома.Есть средства профилактики. Доказательная медицина рекомендует детям как можно больше времени проводить на улице — недостаток солнечного света также ухудшает зрение. Помогают некоторые виды спорта, например, большой и настольный теннис, где глаза постоянно следят за мячом на близком и дальнем расстоянии.Кроме того, применяются специальные линзы для очков, а также ночные контактные линзы. Близорукость возникает из-за того, что глазное яблоко под действием различных факторов растет слишком быстро — ночные линзы позволяют несколько замедлить этот процесс. Эти и другие средства не избавят от близорукости, но с ними миопия будет прогрессировать меньше.Важно вовремя заметить признаки близорукости, отмечают врачи. Скорее всего, зрение ребенка ухудшилось, если он подносит книгу близко к лицу; низко наклоняется над столом, когда рисует или пишет; прищуривается, глядя вдаль, часто потирает глаза и жалуется на головную боль. В таких случаях нужно обратиться за помощью к окулисту.

https://ria.ru/20221118/zrenie-1832300473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зрение, медицина