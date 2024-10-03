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Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд - РИА Новости, 03.10.2024
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16:03 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/es-1976196272.html
Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд
Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд - РИА Новости, 03.10.2024
Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд
Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:03
2024-10-03T16:03
экономика
дания
латвия
литва
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового потребления, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа. Так, на 30 сентября хранилища на территории ЕС были заполнены на 94,37%. Это немного меньше прошлогоднего уровня (95,65%) и рекордного уровня 2021 года (96,68%). Большинство стран Евросоюза заполнили имеющиеся на их территории газохранилища более чем на 90%, единственными исключениями являются Дания (64,7%) и Латвия (77,2%). Такая заполненность газохранилищ ЕС связана с падением потребления газа. Оно сокращается с начала 2022 года - в июне и июле этого года потребление находилось вблизи многолетних минимумов. Одной из причин снижения спроса на газ является сокращение промышленного производства. Оно стабильно падает с конца зимы 2023 года - за этот период единственным месяцем, когда был зафиксирован небольшой рост в годовом выражении, был декабрь прошлого года. Даже несмотря на сокращение потребления, закачанного в хранилища газа вместе с находящимся в резервуарах СПГ хватит лишь на 29% годового потребления. При этом среди стран ЕС полностью обеспечены газом Австрия (103,5% от годового потребления) и Латвия (207%). Венгрия на конец сентября закачала достаточно газа для обеспечения 60% годового потребления, Словакия - 59%, Чехия - 50%. В газохранилищах Нидерландов достаточно топлива для покрытия 43,5% годового потребления, Дании - 34%, Румынии - 31%. Примерно четверть годового потребления покрывает газ в хранилищах и резервуарах Франции, Германии и Италии; чуть меньше пятой части - Польши, Болгарии и Хорватии. Около 13% у Испании. Португалия обеспечена газом всего на 9% от годового потребления, Бельгия - на 6%. У Литвы газа хватит на покрытие 4% годовых потребностей, у Греции и Швеции - по 1%. У Финляндии в резервуарах сейчас достаточно СПГ для обеспечения только 0,5% годового спроса. Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения не имеют собственных газохранилищ; при этом газ не потребляет только Кипр. Согласно регламенту ЕС, эти страны должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в запасах, расположенных в других государствах-членах.
https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html
https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html
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экономика, дания, латвия, литва, евросоюз
Экономика, Дания, Латвия, Литва, Евросоюз
Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд

Газохранилища в странах Евросоюза покрывают менее 30% годового потребления

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового потребления, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.
Так, на 30 сентября хранилища на территории ЕС были заполнены на 94,37%. Это немного меньше прошлогоднего уровня (95,65%) и рекордного уровня 2021 года (96,68%). Большинство стран Евросоюза заполнили имеющиеся на их территории газохранилища более чем на 90%, единственными исключениями являются Дания (64,7%) и Латвия (77,2%).
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Такая заполненность газохранилищ ЕС связана с падением потребления газа. Оно сокращается с начала 2022 года - в июне и июле этого года потребление находилось вблизи многолетних минимумов. Одной из причин снижения спроса на газ является сокращение промышленного производства. Оно стабильно падает с конца зимы 2023 года - за этот период единственным месяцем, когда был зафиксирован небольшой рост в годовом выражении, был декабрь прошлого года.
Даже несмотря на сокращение потребления, закачанного в хранилища газа вместе с находящимся в резервуарах СПГ хватит лишь на 29% годового потребления. При этом среди стран ЕС полностью обеспечены газом Австрия (103,5% от годового потребления) и Латвия (207%).
Венгрия на конец сентября закачала достаточно газа для обеспечения 60% годового потребления, Словакия - 59%, Чехия - 50%. В газохранилищах Нидерландов достаточно топлива для покрытия 43,5% годового потребления, Дании - 34%, Румынии - 31%.
Примерно четверть годового потребления покрывает газ в хранилищах и резервуарах Франции, Германии и Италии; чуть меньше пятой части - Польши, Болгарии и Хорватии. Около 13% у Испании.
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Португалия обеспечена газом всего на 9% от годового потребления, Бельгия - на 6%. У Литвы газа хватит на покрытие 4% годовых потребностей, у Греции и Швеции - по 1%. У Финляндии в резервуарах сейчас достаточно СПГ для обеспечения только 0,5% годового спроса.
Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения не имеют собственных газохранилищ; при этом газ не потребляет только Кипр. Согласно регламенту ЕС, эти страны должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в запасах, расположенных в других государствах-членах.
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