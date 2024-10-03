Газохранилища в странах ЕС покрывают менее трети их годовых нужд
Газохранилища в странах Евросоюза покрывают менее 30% годового потребления
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового потребления, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.
Так, на 30 сентября хранилища на территории ЕС были заполнены на 94,37%. Это немного меньше прошлогоднего уровня (95,65%) и рекордного уровня 2021 года (96,68%). Большинство стран Евросоюза заполнили имеющиеся на их территории газохранилища более чем на 90%, единственными исключениями являются Дания (64,7%) и Латвия (77,2%).
Такая заполненность газохранилищ ЕС связана с падением потребления газа. Оно сокращается с начала 2022 года - в июне и июле этого года потребление находилось вблизи многолетних минимумов. Одной из причин снижения спроса на газ является сокращение промышленного производства. Оно стабильно падает с конца зимы 2023 года - за этот период единственным месяцем, когда был зафиксирован небольшой рост в годовом выражении, был декабрь прошлого года.
Даже несмотря на сокращение потребления, закачанного в хранилища газа вместе с находящимся в резервуарах СПГ хватит лишь на 29% годового потребления. При этом среди стран ЕС полностью обеспечены газом Австрия (103,5% от годового потребления) и Латвия (207%).
Венгрия на конец сентября закачала достаточно газа для обеспечения 60% годового потребления, Словакия - 59%, Чехия - 50%. В газохранилищах Нидерландов достаточно топлива для покрытия 43,5% годового потребления, Дании - 34%, Румынии - 31%.
Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения не имеют собственных газохранилищ; при этом газ не потребляет только Кипр. Согласно регламенту ЕС, эти страны должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в запасах, расположенных в других государствах-членах.
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