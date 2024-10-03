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Украинский "Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала - РИА Новости, 03.10.2024
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18:43 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/energoatom-1976245389.html
Украинский "Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала
Украинский "Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала - РИА Новости, 03.10.2024
Украинский "Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала
Украинский "Энергоатом" заявил, что после журналистского расследования относительно завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС расторгнул... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:43
2024-10-03T18:43
в мире
энергоатом
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украинский "Энергоатом" заявил, что после журналистского расследования относительно завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС расторгнул договор с поставщиком. Как писало издание "Экономическая правда", филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по результатам тендера заказал восстановление фасадов стоимостью 6,75 миллиона гривен (164 тысячи долларов) с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза. "В связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам информируем, что еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки… Начато служебное расследование, а договор с поставщиком расторгнут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. В "Энергоатоме" заверили, что по результатам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения.
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в мире, энергоатом, хмельницкая аэс
В мире, Энергоатом, Хмельницкая АЭС
Украинский "Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала

"Энергоатом" расторг договор с поставщиком по ремонту на Хмельницкой АЭС

CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and twoХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two
Хмельницкая АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украинский "Энергоатом" заявил, что после журналистского расследования относительно завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС расторгнул договор с поставщиком.
Как писало издание "Экономическая правда", филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по результатам тендера заказал восстановление фасадов стоимостью 6,75 миллиона гривен (164 тысячи долларов) с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза.
"В связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам информируем, что еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки… Начато служебное расследование, а договор с поставщиком расторгнут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
В "Энергоатоме" заверили, что по результатам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения.
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В миреЭнергоатомХмельницкая АЭС
 
 
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