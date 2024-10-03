https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

"Негде взять": Запад признал досадный просчет в энергетике

"Негде взять": Запад признал досадный просчет в энергетике - РИА Новости, 03.10.2024

"Негде взять": Запад признал досадный просчет в энергетике

Европейцы и американцы сделали ставку на декарбонизацию, но, похоже, оказались к этому не готовы. Участники конференции ООН по климату (COP-28) в конце 2023-го... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:09

россия

сша

международное энергетическое агентство

оон

германия

уран

уран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908260478_0:90:2907:1725_1920x0_80_0_0_1059deac2107ccefac994ff67625627c.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Елена Савельева. Европейцы и американцы сделали ставку на декарбонизацию, но, похоже, оказались к этому не готовы. Участники конференции ООН по климату (COP-28) в конце 2023-го потребовали утроить глобальные мощности АЭС к 2050-му. Однако в США атомных электростанций все меньше, а те, что есть, устарели. В Германии вообще ничего не осталось. Технологии утрачены, львиная доля новых разработок принадлежат России и Китаю. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Ветер сменилсяНа Климатической неделе в Нью-Йорке ведущие банки и финансовые организации мира официально одобрили амбициозную цель COP-28.Ядерная энергетика должна играть ключевую роль в декарбонизации, подчеркнули там. На заре "зеленой лихорадки" атом тоже решили заменить ветряками и солнечными панелями. Теперь АЭС вернули в экологическую повестку.Совместную декларацию приняли представители 20 стран. Это свидетельствует о развороте от возобновляемых источников к низкоуглеродной энергетике, в том числе атомной, указывают аналитики.В разгар недавнего энергокризиса в Европе осознавали: на одном ветре далеко не уедешь, особенно когда он не дует. Плюс целый ряд технологических, финансовых и инфраструктурных препятствий: растущие затраты, задержки в цепочках поставок, нехватка инфраструктуры. Все это тормозит ветроэнергетические проекты. Вялотекущая рецессия, промышленный спад, отказ от российских энергоресурсов, закрытие крупнейшего нидерландского месторождения Гронинген тоже не добавляют оптимизма.В США другие сложности — дефицит собственных компонентов для ветроэнергетики, запрет на импорт китайских технологий, хотя альтернатив почти нет, отмечает Reuters. Проблема приобретает глобальный характер. Эксперты ожидают идеальный шторм в сфере чистой энергетики."В отличие от возобновляемых источников, таких как ветер или солнце, АЭС могут работать круглосуточно. Это особенно важно в периоды пикового потребления, когда солнечные или ветровые станции не справляются с нагрузкой. А миру нужно все больше энергии для таких технологий, как, например, искусственный интеллект", — говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Сомнительный экспериментОтносительно атома в Европе до сих пор не определились. Так, Франция — мировой лидер по его доле в энергетическом балансе — 70%. За десять лет там планируют построить еще шесть энергоблоков. В Германии же в прошлом году закрыли три последние АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". А ведь в 2022-м из-за энергокризиса немцам пришлось реанимировать "грязные" угольные электростанции.Газ опять резко подорожал. Германия в рецессии — минус 0,3% в 2023-м. Локомотив Европы теряет конкурентоспособность.Надо сказать, что отключение АЭС вызвало ожесточенные споры. Даже в правящей коалиции (социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия). Победили те, что считают себя защитниками окружающей среды и борцами с глобальным потеплением.И вот результат: теперь Германия энергию импортирует. От французских АЭС и польских угольных электростанций.В зеленой энергетике больше политики, чем прагматики. Обеспечение электричеством загородного дома и крупного промышленного мегаполиса — это далеко не одно и то же, замечает по этому поводу Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Нет мощностейПо прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), атомная энергетика будет расти в ближайшие несколько лет в среднем на три процента в год.И, как сообщает доклад МЭА "Электроэнергетика-2024", более половины новых реакторов введут в эксплуатацию в Китае и Индии.До 90% строящихся энергоблоков — российские или китайские."Росатом" реализует проекты в Турции, Индии, Бангладеш, КНР, Венгрии, Египте — всего 34 реактора. Фактически это новые рынки сбыта. Около 30 стран, располагающие примерно 440 АЭС, импортируют российские материалы, указывает Мария Гирич, эксперт Центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии.Для Запада задача расширения атомной энергетики крайне сложная. Не хватает сырья, утрачены компетенции, нет финансирования. Так, по оценкам Еврокомиссии, озвученным еще в 2022-м, строительство новых АЭС потребует 500 миллиардов евро инвестиций.Американские станции давно устарели.Оборудование, спроектированное в 1960-х и изготовленное в 1970-х, эксплуатировалось в сложнейших условиях радиоактивного и температурного воздействия. Нет ни одной другой страны с таким количеством реакторов возрастом 60 лет. В России лишь на двух АЭС есть энергоблоки из 1960-х, остальные значительно моложе. На это обращали внимание в природоохранной организации Friends of the Earth.К тому же на Западе большие проблемы с обогащением урана.Россия как производитель урана — на шестом месте с долей чуть более пяти процентов. Около 45% мировой добычи — в Казахстане. Это почти в три раза больше, чем у Канады — второго по объемам поставщика. Однако Москва лидирует по обогащенному урану. В прошлом году экспортировали на 2,7 миллиарда долларов.По прогнозам Enrichment Market Outlook, к 2035-му Россия возьмет под контроль до 30% глобального рынка в этом сегменте.Кроме того, значительная доля мощностей в Казахстане, а также Узбекистане (7,2% мировой добычи) принадлежит российским компаниям."Наше главное преимущество — услуги по обогащению, включая производство высококачественного низкообогащенного топлива. На данный момент Россия — практически единственный поставщик таких услуг в США, хотя Астана и Пекин также стремятся на этот рынок", — говорит Гирич.В 2023-м ЕС увеличил вдвое импорт урана из России. В частности, его закупали для 19 ядерных реакторов Чехия, Болгария, Венгрия, Финляндия. Вашингтон ввел санкции, однако с оговорками, позволяющими продолжать торговлю.Но Москва, разумеется, ориентируется на дружественные государства."Африка — вот новая точка притяжения. На этом континенте явно не хватает поверхностных водных артерий, что серьезно затрудняет развитие энергетического сектора и, соответственно, промышленности, а также освоение богатых ресурсов, скрытых в недрах. В таких условиях АЭС — оптимальное решение", — объясняет Белхароев.Ядерные державы, способные строить и обслуживать атомные станции, уже вступили там в конкурентную борьбу. И у России явные преимущества.

https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html

https://ria.ru/20240501/germaniya-1943324588.html

https://ria.ru/20240503/plany-1943706430.html

https://ria.ru/20240919/aes-1973734864.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, международное энергетическое агентство, оон, германия, уран, уран