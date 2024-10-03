https://ria.ru/20241003/eksport-1976099320.html

Смоленская область увеличила экспорт более чем на 4 процента

Смоленская область увеличила экспорт более чем на 4 процента - РИА Новости, 03.10.2024

Смоленская область увеличила экспорт более чем на 4 процента

Общий объем экспорта Смоленской области за первое полугодие 2024 года вырос более чем на 4% и составил почти 610 миллионов долларов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:35

2024-10-03T10:35

2024-10-03T10:35

смоленская область

казахстан

китай

василий анохин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Общий объем экспорта Смоленской области за первое полугодие 2024 года вырос более чем на 4% и составил почти 610 миллионов долларов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Саудовская Аравия, Узбекистан и Индия – эти страны стали основными внешними рынками смоленских предприятий. Общий объем поставок за первое полугодие 2024 года вырос более чем на 4% и составил почти $610 миллионов", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, в два раза увеличился экспорт и в Казахстан, и в Китай. Почти на 2% – в Беларусь. Также активное налаживание новых деловых связей с бизнесом в Индии позволило увеличить поставки в страну почти в 100 раз. Объем изначально был небольшим. Глава региона добавил, что большая часть структуры экспорта – несырьевая и неэнергетическая. Основные группы товаров, поставляемых за рубеж – это продукция пищевой промышленности, машиностроительной и химической отраслей, металлические, целлюлозно-бумажные и текстильные изделия. "Почему это важно? Для успешной конкуренции на внешних рынках товаров средних и высоких переделов в первую очередь нужен выпуск качественной продукции. Такие предприятия у нас есть, и чтобы наращивать поставки им необходимо постоянно повышать эффективность работы, регулярно улучшать свои технологии. Кроме того, на этих производствах, как правило, созданы или создаются современные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Таким образом, расширение несырьевого и неэнергетического экспорта – это мощный стимул роста и модернизации экономики. Поэтому правительство области активно поддерживает экспортеров и помогает другим предпринимателям стать ими", - написал Анохин.

https://ria.ru/20240918/soglashenie--1973399000.html

казахстан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казахстан, китай, василий анохин