https://ria.ru/20241003/dtp-1976074624.html

Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах

Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах - РИА Новости, 03.10.2024

Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах

Чувашские водители во втором квартале текущего года лидировали в РФ по аварийности на дорогах – доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:03

2024-10-03T07:03

2024-10-03T07:03

россия

новосибирская область

омская область

гибдд мвд рф

осаго

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чувашские водители во втором квартале текущего года лидировали в РФ по аварийности на дорогах – доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила 3,9%, по сравнению с 2,43% в среднем по России, поделились с РИА Новости эксперты сервиса, объединяющего крупнейшее приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО bip.ru. "В среднем во втором квартале 2024 года доля российских водителей, которые за год стали виновниками ДТП несколько раз (коэффициент бонус-малус > 1,76), снизилась и составила 2,43%... Лидерами по количеству аварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Чувашия, Омская область и Татарстан", - рассказали эксперты. Как следует из диаграммы, доля аварийных водителей Чувашии составляет 3,9%, Омской области – 3,8%, Татарстана – 3,7%, в десятку также входят водители Ульяновской (3,6%), Челябинской (3,4%), Воронежской (3,3%), Оренбургской (3,2%), Ярославской, Томской и Новосибирской областей (по 3,1%). Больше всего водителей с "аварийным" КБМ - 1,76 и выше - за год стало в Бурятии. По сравнению со вторым кварталом 2023 года их количество увеличилось на 40%. А, например, в Тульской области число аварийных водителей снизилось на 43%. "В среднем во втором квартале 2024 года доля российских водителей, которые за последние несколько лет не были виновниками ДТП (КБМ 0,46), выросла и составила 20,78%... Лидерами по доле безаварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Москва, Томская область и Санкт-Петербург", - заключили они.

https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html

https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html

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новосибирская область

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россия, новосибирская область, омская область, гибдд мвд рф, осаго