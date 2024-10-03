Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах
bip.ru: чувашские водители во II квартале лидировали по аварийности на дорогах
© iStock.com / sefa ozelЗнак аварийной остановки
© iStock.com / sefa ozel
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чувашские водители во втором квартале текущего года лидировали в РФ по аварийности на дорогах – доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила 3,9%, по сравнению с 2,43% в среднем по России, поделились с РИА Новости эксперты сервиса, объединяющего крупнейшее приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО bip.ru.
"В среднем во втором квартале 2024 года доля российских водителей, которые за год стали виновниками ДТП несколько раз (коэффициент бонус-малус > 1,76), снизилась и составила 2,43%... Лидерами по количеству аварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Чувашия, Омская область и Татарстан", - рассказали эксперты.
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Как следует из диаграммы, доля аварийных водителей Чувашии составляет 3,9%, Омской области – 3,8%, Татарстана – 3,7%, в десятку также входят водители Ульяновской (3,6%), Челябинской (3,4%), Воронежской (3,3%), Оренбургской (3,2%), Ярославской, Томской и Новосибирской областей (по 3,1%).
Больше всего водителей с "аварийным" КБМ - 1,76 и выше - за год стало в Бурятии. По сравнению со вторым кварталом 2023 года их количество увеличилось на 40%. А, например, в Тульской области число аварийных водителей снизилось на 43%.
"В среднем во втором квартале 2024 года доля российских водителей, которые за последние несколько лет не были виновниками ДТП (КБМ 0,46), выросла и составила 20,78%... Лидерами по доле безаварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Москва, Томская область и Санкт-Петербург", - заключили они.