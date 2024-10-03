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Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html
Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке
Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке - РИА Новости, 03.10.2024
Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке
Дрон ВСУ влетел в окно на пятом этаже администрации в Горловке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:40
2024-10-03T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ влетел в окно на пятом этаже администрации в Горловке, передаёт корреспондент РИА Новости. Проём окна в результате удара выгорел практически полностью, а на месте удара удалось обнаружить характерные для дрона-камикадзе батареи с надписями и лопасти от беспилотного аппарата. Ранее о том, что БПЛА ВСУ поразил здание администрации, сообщал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале. С начала суток это уже третье подобное сообщение в Telegram-канале мэра Горловки.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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в мире, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке

Беспилотник ВСУ влетел в окно на 5-м этаже здания администрации в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ влетел в окно на пятом этаже администрации в Горловке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Проём окна в результате удара выгорел практически полностью, а на месте удара удалось обнаружить характерные для дрона-камикадзе батареи с надписями и лопасти от беспилотного аппарата.
Ранее о том, что БПЛА ВСУ поразил здание администрации, сообщал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале. С начала суток это уже третье подобное сообщение в Telegram-канале мэра Горловки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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