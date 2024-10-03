https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html

Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке

Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке - РИА Новости, 03.10.2024

Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке

Дрон ВСУ влетел в окно на пятом этаже администрации в Горловке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:40

2024-10-03T19:40

2024-10-03T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ влетел в окно на пятом этаже администрации в Горловке, передаёт корреспондент РИА Новости. Проём окна в результате удара выгорел практически полностью, а на месте удара удалось обнаружить характерные для дрона-камикадзе батареи с надписями и лопасти от беспилотного аппарата. Ранее о том, что БПЛА ВСУ поразил здание администрации, сообщал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале. С начала суток это уже третье подобное сообщение в Telegram-канале мэра Горловки.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины