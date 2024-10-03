https://ria.ru/20241003/dnr-1976199634.html

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 224 пожара

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 224 пожара - РИА Новости, 03.10.2024

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 224 пожара

Спасатели ликвидировали 224 пожара в ДНР и ЛНР за минувшие сутки, ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, сообщили региональные главки МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:04

2024-10-03T16:04

2024-10-03T16:04

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали 224 пожара в ДНР и ЛНР за минувшие сутки, ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, сообщили региональные главки МЧС России. "Ликвидировано 142 пожара. Саперы МЧС 16 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 278 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления МЧС России по ДНР. Уточняется, что 76 пожаров, уничтоживших свыше 120 гектаров сухостоя в ДНР, были природными. Кроме того, 4 и 5 октября в регионе ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, в связи с чем существует вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Главное управление МЧС России по ЛНР сообщило, что за минувшие сутки в республике ликвидировано 82 пожара. В ведомстве отметили, что 70 из них - природные, они вспыхнули в 25 округах. Выгорело 587 гектаров сухой растительности. Ведомство также сообщило, что в ЛНР в четверг и пятницу ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности. Накануне региональные главки МЧС России в названных регионах сообщали, что за сутки было зафиксировано 106 возгораний на территории ЛНР и 191 возгорание - в ДНР.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html

https://ria.ru/20241003/pozhar-1976074235.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии